Tre eksperter: Sådan sikrer vi den sårbare fodbold bedre mod kriminelle og anløbne sjæle

Alle tier: God efterforskning skal bryde tavshedens lov

Raffaele Poli, ph.d. i humaniora, leder af CIES Football Observatory, der siden 2005 blandt andet har etableret sig som ekspert i statistisk analyse af fodbolden og demografien i spillernes arbejdsmarked:



»Det store problem er, at der ikke er gennemsigtighed i fodboldens pengestrømme. For eksempel er det noget af det, der gør det muligt for personer at bruge sporten til at skabe personlig indkomst – blandt andet når agenter kontrollerer klubber, ligesom klubber kan bruges til hvidvask og sporten til skatteunddragelse. Nogle ejerskaber af klubber kan også handle om at manipulere kampe for at tjene penge«.

Fakta Football Leaks Historiens største lækage på mere end 70 millioner kontrakter, regneark, fakturaer og mails afslører skyggesiden af ’verdens smukkeste spil’. Dokumenterne viser, hvordan fodboldikoner, klubber og agenter forbryder sig mod regler og beriger sig selv uden hensyn til de fans, der finansierer gildet.

Artikelserien er baseret på materiale fra whistleblowerplatformen Football Leaks, der blev overdraget til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel og siden delt med Politiken og 13 andre medier i regi af European Investigative Collaborations. Vis mere

»Fodbolden er meget sårbar over for organiseret kriminalitet. Min erfaring fortæller mig, at der er en hyppig måde at lave forretninger i fodbold på, og den måde er korrupt, hvor mange i sidste ende forsøger at være klogere end de andre og lave listige handler. Selv personer, der er trådt ind i sporten med gode intentioner, bliver konfronteret med den måde at lave forretninger på. Selvfølgelig er der gode klubber og folk, der kæmper imod alt det beskidte, men det er let selv at blive korrumperet. Hvis man som klub gerne vil have gode spillere og vinde fodboldkampe, kan det være svært at kæmpe imod den måde at gøre det på, fordi den er så udbredt«.

Der er ingen ægte vilje til at gøre noget Raffaele Poli

»Derfor spiller medierne en vigtig rolle i at afsløre de her ting. Ellers kommer det fra myndigheder uden for sporten, som det var tilfældet i Belgien (hvor mange klubber og personer i fodbolden er involveret i en stor sag om matchfixing og hvidvask, red.). Alle i belgisk fodbold vidste, at der var noget galt, men ingen inde fra sporten reagerede. Nu er der en efterforskning udefra, og så vil man sikkert se reaktioner fra fodboldens organer. Det er pointen. Der er ingen ægte vilje til at gøre noget. De siger altid, at det vil skade fodboldens ry, så de foretrækker, at problemer er skjulte. Først når de kommer ud i offentligheden, vil der ske indgreb«.

»Der er dog gode elementer i de transferreformer, som Fifa er på vej med – for eksempel at der skal være et clearing-house for alle handler. Det skaber mere gennemsigtighed, som netop mangler nu. Alene vil det ikke løse alle problemer, for agenter kan for eksempel så bare lade sig aflønne som markedskonsulent, og der kan ryge mange penge rundt uden for systemet, hvilket også sker allerede. Men i det mindste kan det give en bedre kontrol af, hvad der er blevet betalt til hvem«.

»Det handler dog ikke bare om at lave nye regler, men også om at håndhæve dem. Det kræver god efterforskning at bryde tavshedens lov, som hersker i fodbolden. Der er personer, der gerne vil arbejde korrekt, men de bliver blokeret af, at der er for meget korruption«.

Agenter: Det gik galt i 2015 – nu er der brug for nye regler

Andrea Cattaneo, ph.d. i jura, underviser på Edge Hill University, medforfatter til den EU-finansierede rapport ’Promoting and Supporting Good Governance in the European Football Agents Industry’ fra 2018:



»Med de nye regler fra 2015 fjernede Fifa kravet om licenser. Så der er ingen kontrol med, om de personer, der gerne vil være agenter, har professionel erfaring eller nogen viden om idrættens regler og national lovgivning. Det åbnede tydeligvis en dør for et antal individer, der forsøger at tjene penge uden at have den nødvendige ekspertise i at yde tjenester for klubber og spillere«.

»Problemet er, at Fifa har defineret nogle minimumsstandarder og så ellers overladt det til de nationale forbund. Derfor har de forskellige registreringer og krav, og de kommunikerer ikke med hinanden. Der er behov for at implementere en reform på international niveau, fordi markedet er internationalt – og behovene og problemerne i markedet er internationale«.

»Så der må være simple og gennemsigtige regler, der gælder konsekvent gennem hele systemet i stedet for bare på et nationalt plan. For eksempel bør der være en eksamination af agenter, og kriterierne for den eksamination må være ens. Samtidig må der være en let måde for systemet at sanktionere agenter, men også for agenterne at være involveret med adgang til et system, der giver dem rettigheder og ansvar«.

Der bør være en eksamination af agenter Andrea Cattaneo

»En af de ting, som vi overvejer at foreslå, er et krav om, at kun spillerne må betale for agenter – og at det ikke er tilladt for klubber at betale. Hvis man gør det, kan det sikre større gennemsigtighed. Og hovedrationalet er, at hvis spillerne betaler, vil de have en større interesse i kvaliteten af de ydelser, som agenterne tilbyder«.

»Idrætten er nødt til at løse sine problemer, hvis den vil bevare sin autonomi. Under EU er der en generel accept af sportens autonomi, så længe idrætten respekterer principperne for god ledelse. Presset udefra er en af de primære årsager til, at idrætsforbund vedtager reformer. Sportssystemet har tendens til at være meget langsomt, når det handler om at forandre sig, og korruptionsskandalerne er en af grundene til, at Fifa nu forsøger at vedtage reformer. Også debatten om agenter er rejst uden for sporten«.