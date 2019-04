Ajax dukker Tottenham og ligner oplagt Champions League-finalist

Christian Eriksen nærmer sig hastigt rekorden som danskeren med flest Champions League-kampe, men tirsdag aften kom han ikke nærmere en billet til denne sæsons Champions League-finale.

På Tottenhams nye stadion i London kom hjemmeholdet nemlig i hollandske menneskehænder, da Ajax med en tidlig scoring lagde pres på værterne og endte med at tage hjem til Amsterdam med en 1-0-sejr efter første semifinalekamp.

Det ligner en meget stor udfordring for det engelske mandskab at kæmpe sig vej til årets finale på Estadio Metropolitano i Madrid 1. juni. Og Ajax må regnes som favorit før returmødet 8. maj.

Lige som i kampene mod Real Madrid og Juventus var Ajax-spilerne med Lasse Schöne på sin sædvanlige midtbaneplads dominerende i kombinationsspillet, og det var netop en flot og hurtig kombination, der bragte Donny van de Beek helt fri i kampens indledende fase, hvor han sikkert lagde bolden i nettet bag Hugo Lloris.

Ajax var styrende

Tottenham-holdet med Christian Eriksen virkede lidt passivt på dette tidspunkt, og det forstod gæsterne at straffe. Ajax sad på spillet, og efterfølgende flød kombinationerne flot op ad banen, hvor der blev skabt yderligere et par fine målchancer.

Hjemmeholdet forsøgte at kæmpe sig tilbage i opgøret ved at tage noget mere initiativ offensivt, men på begge fløje var Spurs under pres, og ikke mindst havde Kieran Trippier det svært over for den unge brasilianer David Neres.

Det blev ikke bedre for Tottenham, at holdets tidligere Ajax-spiller Jan Vertonghen pådrog sig en grim skade i et sammenstød med forsvarskollega Toby Alderweireld og måtte sige farvel til kampen.

Men Spurs lagde nu flere kræfter i duellerne på banens midte og kom bedre ind i kampen, før spillerne blev sendt til pause. Og måske tænkte Tottenham-lejren optimistisk, at holdet tidligere har vist stor vilje til at komme tilbage i Champions League-kampene i denne sæson.

Tottenham trak fysik-kortet

De sidste 45 minutter skulle vise, hvor meget Tottenham-manager Mauricio Pochettino valgte at satse på en dag, hvor han hverken havde Harry Kane (skadet) eller Son Heung-Min (karantæne) til rådighed.

Hvis satsningen blev yderligere tryk på det rent fysiske, lignede det ikke en kamp, hvor Christian Eriksen ville få sin vanlige dirigentrolle, men meget kan ske på en halvleg.

Anden halvleg startede i højt tempo med afslutningsmuligheder foran begge mål, og Ajax-målmand Andre Onana samt forsvarsdirigent Matthijs de Ligt fik en del mere at lave end før pausen.

Det kneb dog med at komme frem til de helt åbne målchancer, og der opstod muligheder for Ajax-omstillinger. Dem blev Lasse Schöne ikke en del af, for danskeren blev udskiftet efter godt en times spil.

Bolden ramte stolpen, da Neres fik en god målchance i netop en hollandsk omstilling, og her kunne opgøret have været lukket.

Ajax med modstandskraft

Tottenham knoklede videre, og Pochettino sendte friske folk på banen, men han havde ikke mange offensive kort at spille i kampens slutfase.

Samtidig var Ajax-kollektivet stærkt, når det gjaldt om at lukke hullerne, og hollænderne var hurtige, når Tottenhams pasninger ikke var præcise nok. Det sidste skete ofte, måske fordi holdet stressede for at komme frem til en udligning, der kunne skabe et bedre udgangspunkt før returmødet.

Den kom aldrig, og måske er London-holdet ved at løbe tør for de små mirakler, der har været med til at bringe dem frem i semifinalerne.

Det ved vi på onsdag.