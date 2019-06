Kasper Hjulmand bliver landstræner fra sommeren 2020

47-årige Kasper Hjulmand bliver Danmarks næste fodboldlandstræner.

Det har Dansk Boldspil-Union (DBU) netop offentliggjort ved et pressemøde i Brøndby.

Kasper Hjulmand, der har været frivilligt arbejdsløs siden han i foråret trak sig fra cheftrænerposten i FC Nordsjælland, har indgået en fireårig aftale til 2024 med DBU og afløser den 65-årige nordmand Åge Hareide i jobbet fra sommeren 2020.

Som assistent får Hjulmand sin gamle ven fra FC Nordsjælland, Morten Wieghorst.

Åge Hareide har efter startvanskeligheder ved tiltrædelsen i foråret 2016 ellers fået skabt et hold, der er utroligt svært at besejre, men også et hold, der har fået kritik i brede dele af offentligheden for at agere for kontrolleret og kedeligt.

Internt blandt landsholdsspillerne har Hareide dog en enorm stor stjerne, og hans sidste opgaver bliver at få nationalmandskabet kvalificeret til EM 2020, hvor der venter op til 4 kampe på hjemmebane i Parken.

»Vi har på den lange bane valgt, at vi skal have et nyt trænerteam, der skal forfine og udvikle det arbejde, som Åge og Jon har bygget op. Vi skal have en ny strategi, en ny plan, efter 2020«, sagde DBU-fodboldirektør Peter Møller på pressemødet i Brøndby.

Den nye plan skal Hjulmand i selv udarbejde, da han frem til sin tiltrædelse er hyret på en såkaldt konsulentkontrakt.

»Det er vigtigt, at vi ikke kun tænker kortsigtet, men også på de næste 2, 4, 6, 8 år«, fortsatte Peter Møller.

»Åge og Jon (assistenten Dahl Tomasson, red.) er informeret. Lad mig starte med at sige, at de ikke er enige i timningen af udmeldingen. Men som jeg har sagt til dem begge to, jeg ønsker helt ærligt og redeligt at fortælle dem om den beslutning, som jeg har truffet. Nemlig, at vi fra sommeren 2020, skal have et nyt trænerteam«, lød det fra Peter Møller.

»Spillerne er også informeret. Jeg har talt med spillerrådet, som selvfølgelig udtrykker glæde over det nuværende trænerteam, men også ser spændende muligheder med det kommende«, sagde Peter Møller.

Skifte gik i kludder

Kasper Hjulmand førte i 2012 i sin første sæson som cheftræner sensationelt FC Nordsjælland til DM-titlen og kom siden til tyske Mainz 05, hvor det gik mindre godt og han blev præsenteret for en fyreseddel efter bare 5 sejre i de første 24 kampe.

I 2016 satte den bac.scient-uddannede træner sig igen i trænersædet i FC Nordsjælland, inden han i januar 2019 til Politiken fortalte om et kuldsejlet skifte til et stort job i den belgiske klub Anderlecht:

»Det var en god mulighed. For at være helt ærlig er det ikke noget, man sådan bare lige hurtigt ryster af sig, men det skal jeg nok gøre med tiden«.

Tiden er så nu – og Hjulmand har et år til at forberede sig på landstrænerjobbet.