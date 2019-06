Africa Cup of Nations: Politisk kaos, korruption og mystik om den afrikanske keeper spøger i skyggen af fodbold på brandvarm stegepande

Optakten til de afrikanske mesterskaber har igen i år været plaget af kaos, korruption og andre lyssky sager uden for banen. På trænerfronten er et opgør med kolonitidens fordomme på vej, og i målet døjer afrikanerne stadig med et skidt renommé. Her er tre nedslag i turneringen, der i år afholdes i Egypten.