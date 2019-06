Messi, Agüero, Alves, Suarez og Godin: Tiden rinder ud for Copaens gamle garde

Kaos og magtkampe præger altid verdens ældste kontinentale landsholdturnering, Copa América. Den 46. udgave i Brasilien kan samtidig blive den sidste chance for at vinde international hæder i landsholdstrøjen for nogle af Sydamerikas største fodboldstjerner.