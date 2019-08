Analyse: Hvornår vågner Brøndby op fra 14 års hi og kvalificerer sig igen til et europæisk gruppespil?

Seks danske hold har kvalificeret sig til et europæisk gruppespil, siden Brøndby senest gjorde det for 14 år siden.

I receptionen på Brøndby Stadion finder man en særlig ’Europa-væg’. Her hænger billeder og tilhørende tekst, der gengiver nogle af de største blå-gule øjeblikke på den internationale scene. Som dengang i 1991, hvor Brøndby baskede det ene mandskab efter det andet, og kun var en Rudi Völler-scoring i det 88. minut til AS Roma fra at nå Uefa Cup-finalen. Da Allan Ravns skud hen over Bayern Münchens Oliver Kahn i 1999 sikrede Brøndby klubbens første sejr i Champions League-gruppespillet. Samt straffesparkskonkurrencen mod Schalke 04, hvor Karim Zaza blev den store helt med tre redninger og sikrede Vestegnens stolthed to kampe mod FC Barcelona med Ronaldinho på holdet.