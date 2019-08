FCK overlever hektisk slutfase og er klar til gruppespillet i Europa Leaugue

FC København tabte 1-0 i Riga, men det var nok til at gå videre.

FC København er for 13. gang på 14 år klar til et europæisk gruppespil, selv om de danske mestre led et nederlag på 0-1 i returkampen mod Riga FC i Europa League-playoff.

Københavnerne vandt det første opgør i Parken med 3-1, og dermed er Ståle Solbakkens tropper med i bowlen, når 48 hold fredag skal fordeles i 12 puljer.

Det blev rigtigt nervepirrende, da Felipe Brisola et kvarter før tid bragte Riga foran med et fladt spark fra kanten af feltet, men danskerne red stormen af i den hektiske slutfase.

Længe så FCK ellers ud til at have begivenhederne under kontrol. Med Carlos Zeca og Jens Stage på den centrale midtbane havde danskerne bolden meget og havde intet hastværk med føringen fra den første kamp i ryggen.

Kuglen blev spillet rundt med sikre afleveringer, men det blev sjældent farligt, for hverken Viktor Fischer eller Pieros Sotiriou blev for alvor sat i scene.

Fischer fik dog en hovedrolle efter pausen, hvor han blev jaget vildt blandt hjemmeholdets spillere.

Først ville den tidligere landsholdsspiller have straffespark, da han tilsyneladende blev tacklet på knæet i straffesparksfeltet.

Og kort efter blev Fischer så nedlagt bagfra med en grov tackling, og Vladimir Kamess var heldig med at slippe fra forseelsen med det gule kort.

Gemytterne var i kog, ikke mindst hos hjemmeholdets spillere, der var tydeligt frustrerede over ikke at kunne trænge igennem den københavnske defensiv.

Med 20 minutter tilbage valgte Solbakken at skåne Fischer for flere provokationer ved at pille ham ud og sætte nyerhvervelsen Michael Santos på banen.

Kort efter gik det dog galt, da Brisola udplacerede Sten Grytebust på Rigas første forsøg inden for målrammen.

Rutinerede Andreas Bjelland blev efter en skadespause sendt i aktion for at få ro på tropperne i det forventede lettiske stormløb.

Sotiriou burde havde gjort sagen klar for FCK, da han fire minutter før tid blev spillet helt fri, men den cypriotiske forward sendte en tam afslutning langt forbi målet.

Det kunne være blevet dyrt, for Riga-spillerne var flere gange tæt på i de sidste minutter, hvor det københavnske målfelt blev bombarderet med høje indlæg.

Grytebust reddede det mest nærgående forsøg, og efter fem minutters overtid kunne den polske dommer blæse af for en uskøn og hårdt spillet kamp, som endte med at sikre FC København endnu et europæisk efterår.