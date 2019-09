Officielt: Jakob Poulsen får et år i Melbourne Victory Melbourne-klub bekræftede sent søndag dansk tid, at Jakob Poulsen er hentet ind på en etårig kontrakt.

Rutinerede Jakob Poulsen skal tørne ud for australske Melbourne Victory FC på en etårig kontrakt.

Det bekræfter den australske klub sent søndag aften dansk tid på klubbens hjemmeside.

»Det er fantastisk for klubben at skrive under med en spiller med Poulsens erfaring. Det var vigtigt for os at hente en leder, som kan præstere under pres og sætte en standard for de øvrige spillere«.

»Jakob er ikke kun en stærk leder. Han er også virkelig god teknisk, og han udgør en stor fare på dødbolde«, siger Marco Kurz, der er træner i Melbourne Victory, blandt andet i meddelelsen.

Lørdag udsendte FC Midtjylland en pressemeddelelse, hvor det blev fortalt, at 36-årige Jakob Poulsen forlader midtjyderne til fordel for et eventyr sidst i karrieren.

Der blev dog ikke sat navn på klubben, men Ekstra Bladet erfarede, at der var tale om en klub i Melbourne.

Jakob Poulsen er noteret for 286 kampe for FCM.

Han vendte tilbage til midtjyderne i 2014 efter et ophold i Monaco.

Han spillede tidligere for FCM fra 2010 til 2012.

I denne sæson har Jakob Poulsen haft svært ved at opnå spilletid for FCM i Superligaen.

Han har spillet 35 landskampe for Danmark.

ritzau