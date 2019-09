I 2007 bed den dengang 21-årige Bendtner sig fast i storklubbens Arsenals førsteholdstrup. Danskeren havde fra 2007 og frem til 2011 en hæderlig karriere med 42 mål i 153 kampe, inden han blev vejet og fundet for let af manager Arsene Wenger. Sager uden for banen var langsomt også begyndt at poppe op. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix