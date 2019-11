Brandvarm Cornelius starter på toppen i jagten på EM-billet

Landstræner Åge Hareide har til landsholdets afgørende EM-kvalifikationskamp mod Irland ændret på tre pladser i startopstillingen sammenlignet med det danske hold, der startede i fredagens 6-0-nedsabling af Gibraltar.

Der er blandt andet skiftet ud helt i front, hvor den fysiske stærke Parma-angriber Andreas Cornelius er foretrukket i stedet for Christian Gytkjær og Kasper Dolberg.

Ud over at være garant for fight kan Cornelius også bruges som et modvåben til en af irernes stærkeste kort: dødbolde. Cornelius startede også inde, da Danmark slog Schweiz med 1-0 i oktober.

Robert Skov, der fredag scorede to gange mod Gibraltar, må vige pladsen som højre angriber. Her indtræder Yussuf Poulsen på den plads, hvor han har været fast mand i de vigtige landskampe under Åge Hareide.

I forsvaret er der skiftet ud på højre back. Her spiller Henrik Dalsgaard i stedet for Daniel Wass.

Danmarks startopstilling ser således ud (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias ’Zanka’ Jørgensen, Jens Stryger Larsen - Lasse Schöne, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite.

Formår Åge Hareides udvalgte at kæmpe sig til et point, kvalificerer Danmark sig til EM næste år. En sejr til Danmark sikrer førstepladsen i gruppen foran Schweiz.

Skulle irerne derimod gå hen og vinde kampen, kan Danmark alligevel kvalificere sig til EM næste år. Det kræver en sejr i to playoffkampe i marts.

ritzau