Nicklas Bendtners fremtid i FCK er på bordet tirsdag

Nicklas Bendtner sad over med en skade, da FC København mandag aften afsluttede sit efterår med en 2-1-sejr over OB i 3F Superligaen.

Dermed har den 31-årige angriber ikke flere kampe at vise sig frem i, inden kontrakten med FCK udløber til nytår.

Tirsdag skal Bendtner og hans repræsentanter til møde om fremtiden med Ståle Solbakken. Det bekræftede FCK-træneren efter kampen.

Sent mandag aften skrev Ekstra Bladet, at Ståle Solbakken har besluttet, at FCK ikke forlænger aftalen med Nicklas Bendtner, og at Bendtner har fået beskeden.

Nordmanden ville efter sejren over OB ikke sige mere, men før opgøret gav han over for TV3 Sport udtryk for, at døren er åben for Bendtner trods et beskedent bidrag indtil nu.

Bendtner har siden skiftet fra Rosenborg spillet 406 minutter i alt i FCK fordelt på ni kampe og med en enkelt scoring.

»Han har bidraget med meget og har været en positiv bidragyder til holdet, men det handler lidt om, hvad der skal ske frem over, og hvad han kan bidrage med der«.

»Det har vi ikke snakket så meget om endnu«, sagde Solbakken til TV3 Sport inden kampen.

Ifølge FCK-træneren har truppen og angrebets sammensætning betydning for situationen med Bendtner.

Langtidsskadede Jonas Wind er først tilbage i april eller maj, og den 34-årige angrebsveteran Dame N'Doye slider med fysikken.

»Han tager til Senegal på ferie nu, men det bliver med en fysioterapeut i de kommende ni-ti dage, så han ikke dovner den«, siger Solbakken og tilføjer om N'Doyes kontraktudløb til sommer:

»N'Doye og jeg har haft en snak. Det er vigtigt, at han nu får hvilet sit knæ, og så ser vi, hvordan knæet fungerer i anden del af sæsonen«.

»Det er umuligt, at vi forlænger inden da. Og det ved N'Doye godt.

Ud over Bendtner har også 38-årige Stephan Andersen kontraktudløb til nytår, og han får som udgangspunkt ikke forlænget sit ophold i FCK.

»Men han kan holde sig i form lidt endnu i tilfælde af, at der sker noget. Hvis der kommer et stort tilbud på en af de andre keepere«, siger Solbakken.

ritzau