Stopper Bendtner karrieren?: »Jeg er nok en smule skuffet. Måske burde det være blevet til meget mere, måske var det lige tilpas. Jeg ved det faktisk ikke«

Ståle Solbakken har valgt, at Nicklas Bendtner ikke er god nok til FCK. Nu er spørgsmålet, hvad Bendtner selv vælger henover julen. Et karrierestop eller et sidste udlandsophold i en liga, hvor pengene kompenserer for den sportslige relevans.