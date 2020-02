Europa reagerer på dommen til City: »Bedre sent end aldrig«

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det var et elektrisk chok, der lammede hele fodboldverdenen, da topklubben Manchester City i fredags blev straffet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i fredags. De regerende engelske mestre er blevet udelukket fra europæiske fodboldturneringer og idømt en bøde på 224 millioner kroner. Det er The Club Financial Control Body (CFCB), som har efterforsket sagen, og de har konkluderet, at Manchester City har begået alvorlige brud på financial fair play-reglerne ved blandt andet at overdrive klubbens sponsorindtægter i perioden 2012-16.