Infantino ville genskabe tilliden til Fifa, sagde han, da han blev præsident - men en række kritiske sager siger noget andet

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Kampen om klubfodbold

Et større VM. Infantino vil have mere ud af klubfodbolden, der er et stadig større guldæg. Derfor udvider Fifa det årlige klub-VM til 24 hold fra 2021 – en konkurrent til Uefa og Champions League. I den proces har Infantino bl.a. flirtet med investorer fra Saudi-Arabien, som kan bruge fodbolden i en geopolitisk kamp med Qatar. Det rejser spørgsmålet: Vil han fodboldens bedste, eller vil han bare have penge til Fifa?

De hemmelige møder

Foto: Arnd Wiegmann/Ritzau Scanpix Den schweiziske statsanklager, Michael Lauber, står foran en rigsretssag for at have holdt hemmelige møder med præsidenten for Fifa, som han samtidig skulle styre efterforskningen mod.

Den schweiziske statsanklager, Michael Lauber, står foran en rigsretssag for at have holdt hemmelige møder med præsidenten for Fifa, som han samtidig skulle styre efterforskningen mod. Foto: Arnd Wiegmann/Ritzau Scanpix

En ven i nøden. Medier har afsløret, at Infantino holdt hemmelige møder med den schweiziske statsanklager, Michael Lauber, der stod i spidsen for efterforskningen af korruption i Fifa. De forsøgte begge at skjule det. Nu står Lauber foran en rigsretssag for at have ageret »illoyalt«. Blandt andet en mail fra Football Leaks indikerer, at Infantino kan have brugt møderne til at holde sig fri af efterforskningen.

Misbruget af midler

Foto: Miriam Dalsgaard Formuer til at udvikle fodbold i Afrika er havnet i de forkerte

Formuer til at udvikle fodbold i Afrika er havnet i de forkerte Foto: Miriam Dalsgaard

En pilgrimsrejse. I december 2018 drog 18 mænd på pilgrimsfærd til Mekka – 16 af dem var fodboldpræsidenter inviteret af Ahmad Ahmad, lederen af Afrikas hovedforbund (Caf). Trods nul sportslige formål betalte Caf ifølge en revisionsrapport 680.000 kr. for turen. Fifa har sendt formuer for at udvikle fodbolden i Afrika, men i 2017-19 ser mere end 100 mio. kr. fra Caf ud til at være endt i forkerte lommer. Ahmad kom til magten i Caf med støtte fra Infantino.

Fyringen af oprydderne

Foto: European University Institute Miguel Maduro er en af flere folk, der var hyret til Fifa's uafhængige - men røg ud, fordi de tog deres job lidt for alvorligt og rent faktisk gik imod nogle af fodboldorganisationens

Miguel Maduro er en af flere folk, der var hyret til Fifa's uafhængige - men røg ud, fordi de tog deres job lidt for alvorligt og rent faktisk gik imod nogle af fodboldorganisationens Foto: European University Institute

Et pludseligt farvel. Som formand for en uafhængig Fifa-komité skulle Miguel Maduro afgøre, om kandidater til bestyrelsen var egnede. Men da han så gjorde sit job og dumpede Vitaly Mutko, Ruslands vicepremierminister, for ikke at være politisk neutral, brød helvede løs. Det passede ikke Infantino, og ved først kommende lejlighed røg Maduro ud.