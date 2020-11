Ståle Solbakkens frontalangreb på klubledelsen : Løvekongen bider FCK i struben

I biografien ’Løvehjerte’ fra 2017 forklarede Ståle Solbakken, at han anser sig selv som værende dårlig til mange af livets facetter. Han er en o.k. familiemand, en o.k. kammerat, men han er usikker på smalltalk og elendig til social omgang i større selskaber.

I fodboldens verden forholder det sig modsat. Den forstår Solbakken til fulde. Han ved, at han er god til spillet på og uden for banen. Familien, fodbold og FCK er hans liv.

»Jeg arbejder helt sikkert for meget og tager fodbolden for nær i mange henseender. Jeg nyder en sejr i vældig kort tid, og så kommer der en ny kamp, som er den vigtigste. Et nederlag derimod – eller bare en kamp, hvor holdet har spillet dårligt – optager mig meget mere«, forklarer Solbakken i bogen.