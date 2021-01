Premier League-klubber fryser tidligere topspillere ud

Klubberne i Premier League registrerer hvert halve år op til 25 spillere, hvoraf de 8 skal være ’hjemmeavlede’ – det vil sige, at de skal have været mindst 3 år i en engelsk klub, før de fylder 21 år. Sammen med et ubegrænset antal ungdomsspillere udgør de 25 navne halvsæsonens trup, som træneren kan kamp vælge til kampene.

Men på grund af den begrænsede mængde pladser til rådighed hænder det, at ret store profiler kommer i klemme og er udelukket fra at komme på banen i en længere periode. For eksempel var højt lønnede Mesut Özil ikke en del af Arsenal-truppen, før han forleden rykkede til tyrkiske Fenerbahce. Det samme gjaldt Danny Drinkwater i Chelsea, før klubben lejede ham ud til Kasimpasa i Tyrkiet.

På samme måde er en række andre store navne frosset ud i deres respektive Premier League-klubber – selv om de har talrige landskampe bag sig. Her er fire eksempler: