Verdens bedste fodboldhistorie kan blive skrevet igen

Det er mere end 11 mod 11, der afgør Premier League i denne sæson. Det er alle enige om. For præcis et år siden, da der var afviklet 25 runder i den bedste engelske række, havde Liverpool netop øget forspringet til Manchester City til 22 point.

Titelgevinsten (Liverpools første i 30 år) var en ren formalitet, men så kom den forbandede pandemi og kastede fodboldverdenen ud i et ukendt stormvejr. Et stormvejr, man et lille år efter fortsat befinder sig midt i på godt og ondt.

Der er nemlig ikke kun ondskab forbundet med virussens hærgen. I hvert fald ikke, hvis man er draget af den spænding, som lige nu tryllebinder Premier League-fans verden over. Det har sjældent været mere uforudsigeligt, og her har pandemien i høj grad spillet med. Hold, der var med i de europæiske slutspil, kom ’skævt’ ind i turneringen, mens andre er falmet eller blomstret op. Nogle mandskaber – eksempelvis Arsenal – har endda nået begge dele i løbet af de første 20 runder.

Konklusionen er, at titelræset – som de siger ovre i brexitland – will go to the wire: Titelkandidaterne må gå linen ud og indstille sig på, at der nok først kommer en afgørelse i de sidste runder i maj. Titelkandidater er der rigeligt af. Politiken ser her nærmere på nogle af de faktorer, der har skabt den mest uforudsigelige Premier League-sæson nogensinde, på de uventede overraskelser og på nøglepersoner, der måske har de afgørende hoveder og fødder, når det hele spidser til.

Jævnbyrdigheden understreges af, at der efter 6. spillerunde ikke var hold med status som ubesejret, og publikum var blevet begavet med Manchester Uniteds 1-6-nederlag til Tottenham, Aston Villas totale 7-2-ydmygelse af Liverpools mestre samt Leicesters 5-2-pulverisering af det aktuelle tophold Manchester City. Bundproppen Sheffield United lod så onsdag aften en bombe falde på Old Trafford i Manchester, hvor de slog Manchester United og satte en stopper for en stime på 13 kampe på stribe uden nederlag, som havde katapulteret manager Ole Gunnars Solskjærs mandskab fra 15.-pladsen til toppen.