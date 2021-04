Der var ét billede, der sagde det hele, da Pernille Harder blev præsenteret som verdens dyreste

Selvfølgelig var der alle de klassiske billeder:

Pernille Harder, der med en pen i hånden, et bredt smil og det blonde hår løst ned over over skuldrene underskrev kontrakten. Pernille Harder, der viste den blå trøje med nummer 23 og hendes eget kendte efternavn frem foran sig. Pernille Harder, der poserede på et blåt klapsæde, mens hun skuede ud i horisonten, og Stamford Bridge rejste sig mægtigt omkring hende og indkapslede ordene: The Pride of London.

Den slags hører sig til, når nu en stor fodboldspiller skifter klub og endda er verdens dyreste kvinde nogensinde, som den danske stjerne var, da hun rykkede fra tyske Wolfsburg til engelske Chelsea tirsdag 1. september 2020. Det samme gør de tekster, som Pernille Harder på engelsk lod følge billederne på sin populære Instagram-profil:

»Meget begejstret for at skifte til Chelsea. Kan ikke vente med at træde ind på banen iført denne trøje«.