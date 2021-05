Superligaens 30. runde: Både OB og Vejle ærgrede sig over pointdeling i Nørreskoven

SUPERLIGAEN Runde 30 Fredag Vejle-OB 2-2 Søndag 13.00 FCM-Randers (3+) 14.00 AaB-Horsens (TV3 Sport) 16.00 FCK-Brøndby (3+) 18.00 AGF-FC Nordsjælland (Canal9) Mandag 19.00 SønderjyskE-Lyngby (TV3 Sport)





Vejle-OB 2-2

1-0 Hugo Ekitike (13), 1-1 Jørgen Skjelvik (17), 2-1 Saeid Ezatolahi (40), 2-2 Bahkim Kadrii (84, str.)

I et underholdende opgør spillede Vejle Boldklub fredag aften 2-2, da OB var på besøg.

I forrige runde sikrede Vejle og OB sig begge endnu en sæson i Superligaen, og kampen i Nørreskoven bar præg af, at begge hold spillede frit uden nedrykningsspøgelset hængende over hovedet.

Hjemmeholdet vil være skuffet over ikke at lukke kampen, efter at OB med syv minutter igen tog et dog fortjent point, da Bashkim Kadrii udnyttede et straffespark. Vejle var undervejs foran med både 1-0 og 2-1.

Pointdelingen betyder, at både OB og Vejle nu har 37 point. Det er henholdsvis to og et point færre end AaB og Sønderjyske har i toppen af gruppen i nedrykningsspillet.

Begge hold ville fra starten af gerne spille med i fredagens kamp, og det lugtede tidligt af mål. Og et oplagt publikum i Nørreskoven skulle ikke vente længe.

Efter 13 minutter straffede Vejles Hugo Etikike en fejl i OB-forsvaret benhårdt, da han med et par skudfinter udplacerede OB-keeperen.

Gæsterne svarede dog igen blot fire minutter efter, da Jørgen Skjelvik sparkede bolden i kassen fra klos hold.

OB pressede Vejle højt, men det var alligevel hjemmeholdet, som gik tilfreds til pause. Iranske Saeid Ezatolahi øgede til 2-1 efter 39 minutter på et flot hovedstød.

Efter pausen videreførte OB det høje pres. Det forårsagede en række boldtab hos hjemmeholdet, som gæsterne dog ikke kunne lukrere på.

I stedet misbrugte de to Vejle-indskiftere Wahid Faghir og German Onugkha muligheden for at lukke kampen. Det fik konsekvenser til sidst, da Bashkim Kadrii eksekverede et straffespark til 2-2.

OB og Vejle mangler at spille to kampe i nedrykningsspillet.

Ritzau