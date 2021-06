Guld i første forsøg: Oprykker bryder med 19 års dominans i dansk fodbold

Der var store forventninger i Køge lørdag eftermiddag, for byens fodboldhold i Kvindeligaen, HB Køge, kunne som oprykker meget overraskende tage DM-guldet i første forsøg. Det krævede dog et enkelt point i duellen med sejrsvante Brøndby IF, der gæstede Køge Idrætspark i turneringens sidste runde.

Hjemmeholdet nøjedes ikke med et enkelt point. HB Køge virkede fra start mere nærgående end gæsterne, og da ligatopscorer Kyra Carusa havde sendt sit hold på sejrskurs med en scoring til 1-0 efter knap 20 minutters spil, lå det i luften, at næsten to årtiers dominans ved Brøndby og Fortuna Hjørring ville blive brudt.

FAKTA Ti års danske mestre Siden 2002 har enten Brøndby eller Fortuna Hjørring vundet DM i kvindefodbold, men den dominans ændrede HB Køge på lørdag, da oprykkerne sikrede klubbens første mesterskabstitel. Herunder de seneste ti års danske mestre. 2021: HB Køge

2020: Fortuna Hjørring

2019: Brøndby

2018: Fortuna Hjørring

2017: Brøndby

2016: Fortuna Hjørring

2015: Brøndby

2014: Fortuna Hjørring

2013: Brøndby

2012: Brøndby (Kilder: kvindeliga.dk) Vis mere

Ti minutter senere kunne den tidligere Brøndby-spiller Cecilie Buchberg øge HB Køge-føringen til 2-0, da hun fra kanten af straffesparksfeltet med et godt fladt skud sendte bolden i nettet. Inden de to scoringer havde hjemmeholdet endda tilladt sig at misbruge et straffespark, da Maria Uhre ikke kunne udnytte den oplagte scoringschance, efter Maja Kildemoes havde nedlagt Kyra Carusa.

At et fodboldhold kan gå fra at være oprykker til at være én kamp fra et historisk dansk mesterskab, handler om at gå ’all-in’ Per Rud, adm. direktør, HB Køge

Kampen endte 3-1 til HB Køge, og Brøndby er altså ’kun’ bedst hos mændene. Til gengæld er der stolthed over kvindernes sæson hos ledelsen i HB Køge.

Satsning giver pote

»Det er gået meget hurtigere, end nogen havde regnet med. Men selvfølgelig er der et pres, når man skal spille sådan en kamp, og en risiko for, at der går nerver i det. Men hvem er presset størst på? Det er svært at sige«, sagde HB Køges administrerende direktør, Per Rud, til Ritzau før sidste runde.

»At et fodboldhold kan gå fra at være oprykker til at være én kamp fra et historisk dansk mesterskab, handler om at gå ’all-in’. Vi sagde fra start, at hvis det skulle være, så skulle det også være. Vi har ikke fedtet os ind i ligaen. Det har været en god samling af spillere og en rutineret trænerstab, der har fået det til at lykkes«.

»Og så har vi ikke haft nogen begrænsninger. Vi har følt en kæmpe opbakning både fra byen og fra de amerikanske ejere, der har understøttet det fra starten«.

Midler udefra hjælper

Det er de amerikanske ejere, som med opkøb af aktiemajoritet i klubben i 2019 har skabt mulighed for at tilføje udenlandske profiler som for eksempel topscorer Kyra Carusa. Samtidig nyder kvindeholdet samme fokus og muligheder som mændenes hold i 1. division.

»Vi har fra start sagt, at det skal være et ligeværdigt koncept. På den måde har vi virkelig løftet kvinderne. De har følt sig lyttet til og værdsat«, har Per Rud understreget.

Før anden halvleg lørdag lignede det en umulig opgave for Brøndby, der skulle score tre gange, uden at hjemmeholdet scorede yderligere, hvis de blågule skulle erobre mesterskabet. Det blev blot værre, da Cecilie Buchberg igen scorede, denne gang efter et fint oplæg fra Kyra Carusa.

Dermed forsvandt den sidste tro på succes hos Brøndby-holdet, der først fik pyntet på facit ved Nanna Christiansen (straffe) i sidste minut.

Med nederlaget fik Brøndby-anfører Theresa Eslund ikke sin ønskede drømmeafsked til elitefodbold, og den 34-årige forvarer fik altså ikke ret i sin forudsigelse om, at Brøndbys gode periode på det seneste ville bære holdet frem til en 13. DM-titel.

Nu er det HB Køge, der kan forsøge at etablere den dominans i dansk kvindefodbold, som forgængerne så længe har forsvaret.