Hjertelæge: »Vi ser desværre, at det sker. Det er heldigvis meget sjældent. Der er under fem tilfælde om året i Danmark«

Det er sjældent, at elitesportsudøvere falder om og i nogle tilfælde dør under den fysiske udøvelse.

Det fortæller Hanne Rasmusen, der er sportskardiolog og overlæge på hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

»Vi ser desværre, at det sker. Det er heldigvis meget sjældent. Der er under fem tilfælde om året i Danmark«, siger Hanne Rasmussen.

Lørdag aften kollapsede den danske fodboldstjerne Christian Eriksen i de sidste minutter af første halvleg i EM-kampen mod Finland.

Han fik livreddende hjertebehandling på banen og kom til bevidsthed, inden han blev kørt til undersøgelser på Rigshospitalet.

Danske undersøgelser viser ifølge Hanne Rasmusen, at konkurrenceatleter ikke har nogen øget risiko for hjerteproblemer sammenlignet med ikke-atleter på samme alder.

Men nogle undersøgelser fra udlandet indikerer, at unge atleter har en let øget risiko for hjerteproblemer.

»Men det har vi ikke kunnet bekræfte ud fra danske undersøgelser. Der er forlydender om, at de sportsgrene, der hedder start-stop-sport, hvor man pludseligt accelererer, kan give en let øget risiko for hjerterytmeforstyrrelser, siger hun.

Tegn på rytmeforstyrrelser

Hun har ikke været inde over Christian Eriksens behandling, og hun kan ikke udtale sig om hans situation. Hun har dog set billeder fra kampen, hvor midtbanespilleren sænker farten og falder umotiveret uden at tage fra.

Det ligner ifølge hende det symptombillede, der ses ved hjerterytmeforstyrrelser.

»En hjerterytmeforstyrrelse kan blive så hurtig, at man ikke kan opretholde en normal cirkulation, altså blodtryk. Og så besvimer man«, siger sportskardiologen.

Læger på Rigshospitalet skal forsøge at klarlægge, hvorfor 29-årige Christian Eriksen, der til daglig spiller i italienske Inter, faldt om.

God helbredelse

Hanne Rasmussen pointerer, at den hurtige indsats på stedet er afgørende for at redde liv.

»Vi så i går (lørdag, red.), at der var behandling med det samme, og det gør den store forskel også i forhold til fremtidsudsigterne, at han også meget hurtigt kommer til sig selv. Hvis man gør det og er vågen inden for minutter, så kommer man sig fysisk fuldstændigt.

»Med det mener jeg, at man fysisk er i den fuldstændigt vanlige tilstand, men jeg ved ikke noget om den hjertemæssige tilstand«, siger Hanne Rasmusen.

Hun fortæller, at den langt hyppigste årsag til kollaps hos atleter over 35 år er åreforkalkningssygdom.

»For dem under 35 år er det lidt mere komplekst, og det er sjældne sygdomme og arvelige sygdomme, man leder efter«.

