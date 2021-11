Det emmede af en svunden og storladen tid, da legendens søn stjal point fra Brøndby

Til tider kan det der med ord og bogstaver godt være lidt svært.

Det ved i hvert fald britiske Stephen Coil, der er bosat i London, elsker fodbold og for en lille uge siden fik den fikse idé, at han ville et smut til Danmark for at se Brøndby dyste mod Rangers FC fra Glasgow i Europa League. Først kunne han ikke komme til at købe billetter, men pludselig gik handlen igennem.