Rødglødende Schmeichel rasede mod Mæhle, og det er alt sammen et sundhedstegn

Medmindre man har lidt specielle tilbøjeligheder, er det vel aldrig rigtig rart at få skældud. Særligt ikke af en mand, der er så hidsig, at det sætter sig som en intens rødmen i kinderne, mens hidsigheden koger over under det blonde hår og forplanter sig som skældsord i den mørke efterårsaften.

Derfor var det også fuldt forståeligt, at Joakim Mæhle valgte at undgå Kasper Schmeichels blik fredag aften. Den store danske målmand glødede over Færøernes mål, og i lige det øjeblik lignede han en mand, der havde tabt verdens vigtigste fodboldkamp med Mæhle som en af de medskyldige. Altså, det skete vel at mærke, selv om Danmark førte 2-1 i Parken – og i øvrigt vandt 3-1, efter at Mæhle gjorde skaden god igen ved at drible en banelængde og elegant lobbe bolden i mål.