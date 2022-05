Billetten er hjemme: Liverpool vakler, men den store trofæhøster ruller hen over Fodboldeuropa

Den engelske storklub vinder tirsdag aften 3-2 over spanske Villarreal og har dermed fortsat chancen for at tage fire trofæer på én sæson. Liga Cup er hjemme, og nu venter, måske, FA Cup, Premier League og Champions League.