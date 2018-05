Toptrænerens transformation: Den bryske far er blevet til en cool storebror En hel generation af ikoniske toptrænere er ved at være fortid i international fodbold. Med sig tager de en filosofi, som er blevet erstattet af en generation af offensive teoretikere. Det har ændret topfodbolden.

For 18 år siden trådte en ung og uprøvet træner frem hos den portugisiske gigant Benfica. Med sig havde han en nøje tilrettelagt PowerPoint-præsentation med en vision om, hvordan han skulle føre den stolte Lissabon-mastodont tilbage mod de europæiske fodboldtinder. Oplægget blev leveret med så overbevisende teoretisk pondus, at den bare 37-årige José Mourinho landede sit første cheftrænerjob som afløser for tyskeren Jupp Heynckes. Det var fuldstændig uhørt, at så ung en træner uden ledererfaring landede et cheftrænerjob på en af de historisk set mest eftertragtede fodboldadresser i Europa.