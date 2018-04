Champions League bliver ved med at blæse rekorderne omkuld Liverpools 5-2-sejr over Roma gjorde sæsonen til den mest målrige nogen sinde.

Kvartfinalerne var forbløffende, forrygende og formidable - og kunne da ikke overgås, vel?

Men Champions League bliver i årets udgave bare ved med at overgå sig selv med en dominoeffekt af rekorder, der vælter hurtigere end et udendørs korthus i den friske danske forårsblæst.

Så hvem tør sige, at den første semifinale mellem Liverpool og Roma er afgjort? Selv om Liverpool var foran 5-0 efter 69 minutters hæsblæsende opvisning af den frygtindgydende trio med brandvarme Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino.

5-0 er aldrig blevet indhentet

Det vil kræve endnu en rekord, for intet hold har i den europæiske historie været foran 5-0 uden at være gået videre, men med to reduceringer i det sidste kvarter har Roma med nederlaget på 5-2 faktisk fået et bedre resultat end da det i kvartfinalen blev 1-4 ude mod Barcelona - som blev elimineret med en 3-0-sejr i Rom.

Så hvem tør udelukke noget som helst i denne vanvittige sæson, der i løbet af de 90 minutter på Anfield bød på et par meget konkrete rekorder.

At Mohamed Salah både scorede Liverpools første to mål på forunderlig vis og lagde op til de to næste er ikke en gang blandt rekorderne.

»Lige meget hvor god han er, bliver han bare ved med at løfte sit niveau«, som den tidligere Liverpoolspiller Jamie Carragher sagde om den fænomenale egypter i sin analyse på 3+.

Det mest målrige Champions League nogen sinde

Med Firminos mål til 4-0 nåede Champions League-sæsonen op på 381 mål, hvilket overgår rekorden fra sidste sæson. Med yderligere 3 mål er gennemsnittet oppe på 3,17 mål per kamp, hvilket er det højeste siden turneringen skiftede navn i 1992.

Målet til 5-0, som Firmino også scorede, markerede yderligere en rekord, idet James Milner med sit hjørnespark til brasilianerens hoved nåede op på 9 assister i denne sæson, og dermed overgik han Wayne Rooney fra 2013/2014 og Neymar fra sidste sæson.

Og Milner kan vel at mærke nå yderligere to kampe i denne sæson, men det kan Firmino også - og han nåede med oplæggene til Salahs to mål op på 7 assister i denne sæson.

Kun en tangering af målrekorden for en semifinale

Romas to reduceringer forhindrede i øvrigt en helt tredje eller fjerde eller er det femte rekord, for 5-0 ville have været den største sejr i en Champions League-semifinale nogen sinde.

Bayern München slog Barcelona 4-0 i den første semifinale 2013, men året efter tabte Bayern München med de samme cifre i en returkamp til Real Madrid, så i stedet måtte Liverpool nøjes med at tangere rekorden for den mest målrige semifinale. Bayern München var også involveret i 1995, da Ajax efter 0-0 i den første kamp var 5-2 i returkampen.

Oxlade-Chamberlain er formentlig alvorlig skadet

Reduceringerne - og en formentlig alvorlig skade - lagde da også en dæmper på begejstringen hos Liverpoolmanager Jürgen Klopp.

Foto: Dave Thompson/AP Knæet fik et gevaldigt vrid, og så måtte Alex Oxlade-Chamberlain forlade Anfield på en båre.

»Det var en perfekt indsats i 80 minutter. Vi laver en fejl og det kan ske. 5-2 er stadig et fantastisk resultat, som man ikke kunne have forestillet sig var muligt. Det lyder vanvittigt, men vi kunne have scoret flere mål. Vi er Liverpool, det er allinclusive-fodbold«, som Jürgen Klopp sagde i en tv-interview.

Skaden ramte Alex Oxlade-Chamberlain, der i en tackling faldt uheldigt ned på knæet og blev hjulpet fra banen efter 18 minutter.

»Vi har ikke fået ham skannet, men Oxlade er formentlig alvorlig skadet og det er et hårdt slag for os«, konkluderede Jürgen Klopp om sin uheldige midtbanespiller.