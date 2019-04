Tottenham videre efter 7 mål i vanvidskamp: City var nede i sækken, kravlede ud og blev sendt tilbage ind i mesterligamørket

Med Kevin De Bruyne som primær drivkraft begyndte Pep Guardiolas City-mandskab at sætte sig mere på kampen. De engelske mestre kom meget over kanterne, hvor Tottenham var sårbare. Den logiske konsekvens af Citys tiltagende dominans var Raheem Sterlings andet mål, der blev scoret ved bagerste stolpe efter endnu en De Bruyne-assist i 21. minut. 3-2 til City, der så kun skulle score en gang mere, for at sende Tottenham ud.

VAR og mere VAR

City angreb fra starten af 2. halvleg. Kevin De Bruyne testede Tottenham-målmand Hugo Lloris med et direkte frispark, Sterling havde endnu et nærgående forsøg og Lloris leverede en verdensklasseredning, da den stærke De Bruyne på ny fyrede af.

Kevin De Bruyne var forrygende og havde endnu mere i sig. Belgierens tredje assist i opgøret kom, da der var spillet lige knap en time. Belgieren fik drevet spillet fremad med fart og et par lange træk, inden han fik prikket bolden ind i straffesparksfeltet til Sergio Agüero, der hamrede et hårdt spark ind bag Lloris til 4-2. Målet fik den samlede balance til at skifte fra 3-3 og Tottenham-fordel pga. flest scorede udebanemål til 4-3 i City-favør.

Men det scenarie holdt kun et lille kvarter, for så havde Fernando Llorente sendt bolden i City-nettet efter en luftduel, der krævede en nervepirrende VAR-afgørelse af dommer Cuyneyt Cakir.

Så hed den 4-3 til Manchester City på dagen, men 4-4 og udebanemålsfordel til Tottenham, inden den vanvittige start på opgøret blev fuldt ud matchet i tillægstiden, da Raheem Sterling fik bolden i nettet og skabte kolossal jubel en kort stund – indtil dommer Cuyneyt Cakir via videodommer VAR ikke fik andre valg, end at sende City tilbage til i mesterligaens allerdybeste mørke.

Revanchemulighed på lørdag

Det hele gentager sig måske allerede på lørdag, når de to hold mødes igen samme sted, men i Premier League, hvor Manchester City med manager Guardiolas egne ord skal vinde, for at holde sig inde i det tætte titelræs med Liverpool.

Liverpool sejrede onsdag 4-1 (6-1 samlet) i Porto i den sidste kvartfinale i Champions League og spillede sig frem til en semifinale mod Barcelona.