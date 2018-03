Dette håndtryk kaster et dunkelt lys over gigants sportslige optur Sportsligt har AC Milan vendt fiasko til succes i denne sæson – trods et dårligt udgangspunkt mod Arsenal i aften. Men uden for banen plager økonomisk usikkerhed den traditionsrige klub.

Der er to overordnede historier om AC Milan anno 2018. De er begge sande, men tegner vidt forskellige skær over en af Italiens mest traditionsrige klubber: et lyst og et dunkelt.

Den positive version er egentlig ganske simpel. Selv om AC Milan investerede mere end 1,5 milliarder kroner i nye profilerede spillere hen over sommeren 2017 for at genvinde fordoms styrke, kom holdet elendigt fra start i Italien.

I november kostede det træner Vincenzo Montella jobbet. Ind i stedet kom den mangeårige Milan- og landsholdsspiller Gennaro Gattuso, der til gengæld havde haft en alt andet end glorværdig trænerkarriere. Men terrieren bragte en særlig aura med sig.

FAKTA Sommerindkøb Efter at have fået en kinesisk ejer spenderede AC Milan cirka 1,5 mia. kr. i sommeren 2017 og hentede bl.a.: - Leonardo Bonucci (italiensk landsholdsforsvarer) fra Juventus - André Silva (portugisisk angrebstalent og landsholdsspiller) fra Porto - Lucas Biglia (midtbanespiller på det argentinske landshold) fra Lazio - Hakan Calhanoglu (kreatør på det tyrkiske landshold) fra Bayer Leverkusen - Ricardo Rodríguez (schweizisk landsholdsback) fra Wolfsburg Vis mere

»Vi har brug for samme ånd som på en slagmark«, sagde Gattuso og illustrerede selv sin egen vilje til sejr med ordene:

»Jeg vil aldrig tabe. End ikke når jeg spiller bordfodbold med min søn«.

Det virkede. Efter en lidt rusten start spillede AC Milan pludselig to en halv måned uden at tabe, før Arsenal for en uge siden vandt den første af to Europa League-ottendedelsfinaler med 2-0 i Italien. Og uanset om Gattusos mandskab har held til at vende det i dag eller ej, er klubbens ambitiøse sportslige projekt endelig ved at forløse sig. I ligaen er Champions League-pladserne pludselig inden for rækkevidde, og der venter allerede en national pokalfinale mod Juventus.

Alt det er ifølge iagttagere sket takket være en træner uden tidligere succes, men med stærkt usædvanlige metoder – som da Gattuso efter en sejr inviterede spillerne til at give ham et par lussinger, hvis de havde lyst. Han ville »bare gøre dem glade«, som han sagde med et bredt grin. I hvert fald har han fået vildskaben tilbage i holdet. Og vindermentaliteten.

Foto: Antonio Calanni/AP Sammen med spillerne i den ikoniske AC Milan-trøje jubler træner Gennaro Gattuso vildt ud mod tilskuerne på San Siro, efter at hans hold har vundet over Sampdoria – det er netop den store vildskab, der har gjort ham til en succes.

Den ukendte kinesiske ejer

Den negative historie om AC Milan anno 2018 er mere kompliceret. Men den er nok også væsentligere og risikerer at påvirke klubben langt ud i fremtiden – derfor handler resten af denne artikel om den.

En gennemsnitlig aprildag i 2017 dukkede et bemærkelsesværdigt billede op og gik hastigt verden rundt ad internettets kanaler. Det viste to mænd i nobelt jakkesæt. Den ene pressede et smil frem mellem rynkerne i det brun-orange ansigt, mens den andens glæde var svær at spotte og ikke nåede de smalle øjne – selv om det var et stort øjeblik. De trykkede hænder. Silvio Berlusconi og Li Yonghong.

Den klassiske gestus markerede, at Italiens tidligere kontroversielle premierminister havde solgt sin fodboldklub gennem 31 år, AC Milan, til en kinesisk forretningsmand. Pris: 5,5 milliarder kroner. Det var den handel, der gjorde AC Milan i stand til at investere en formue i nye profiler som Leonardo Bonucci og André Silva om sommeren. Men det var også den handel, der nu skaber uro om klubben.