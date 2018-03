Messi helt på toppen: Sydeuropa tæmmer vild Premier League-bølge Før kvartfinalerne er fem Champions League-deltagere fra England skåret ned til to. Og de skal vise klasse for at komme videre.

Fem stærke mandskaber fra Premier League stod klar, da ottendedelsfinalerne i Champions League blev indledt. Der var lagt op til den hidtil mest succesrige sæson for engelsk fodbold i turneringen, men nu er billedet ændret.

Først røg Tottenham, da Juventus i fem minutter fandt speederen på Wembley. Så måtte Manchester United på Old Trafford bøje sig for Sevilla med en veloplagt Simon Kjær. Og onsdag aften festede Barca-fans på Camp Nou, da La Ligas tophold sendte Chelsea hjem efter at have sejret 3-0.

På den måde er Spanien-Italien foran 5-3 i kampen mod resten af Europa, da Roma og Real Madrid også er klar til næste fase. Her skal Manchester City og Liverpool forsvare engelsk fodbold, og det kan blive svært, selv om begge hold har demonstreret en forrygende offensiv i denne sæson.

Sidste ingrediens hedder Bayern München, og det tyske hold vil som altid blive en stor mundfuld for enhver modstander i kvartfinalen.

FAKTA CL-KVARTFINALISTER Ottendedelsfinalerne: Basel-Manchester City 0-4 og 2-1 Juventus-Tottenham 2-2 og 2-1 Real Madrid-Paris SG 3-1 og 2-1 FC Porto-Liverpool 0-5 og 0-0 Shakhtar Donetsk-Roma 2-1 og 0-1 Sevilla-Manchester United 0-0 og 2-1 Bayern München-Besiktas 5-0 og 3-1 Chelsea-FC Barcelona 1-1 og 0-3 (Lodtrækning til kvartfinaler: Fredag) Kvartfinaler: 3.-4. april & 10.-11. april Semifinaler: 24.-25. april & 1.-2. maj Finale: 26. maj i Kijev Vis mere

»Vi skal være klar til at lide«, sagde Chelsea-manager Antonio Conte på pressemødet før kampen. Det kom hans spillere også til, for hjemmeholdet, der i denne sæson har en forrygende statistik på Camp Nou, viste ingen nåde over for et London-hold, der tidligere har voldt spanierne store problemer i Champions League.

Før onsdagens sene kamp var Champions League-fans sikret gensyn med Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Edin Dzeko, Simon Kjær, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne og Robert Lewandowski. Men ville det også blive til flere Champions League-tryllerier fra Lionel Messi? I høj grad, og som dailymail.com onsdag aften skrev:

»Den slags sker ikke ved et tilfælde. Første gang, Messi sender bolden mellem benene på Courtois, ligner det held, men anden gang er man ikke længere i tvivl. Messi afslutter fra vinkler, ingen andre ville vælge, og hans præcision er nærmest chokerende«.

Foto: Manu Fernandez/AP Chelseas målmand Thibaut Courtois havde bestemt ikke en af sine bedste aftener, da London-holdet onsdag blev spillet ud af Champions League.

Skarpe kløer på Messi-poten

Den lille løve, Lionel, er nemlig blevet voksen, og han tager gerne det store ansvar på sig, når Barcelona udfordrer fodboldverdenen.

Efter et par dages barselsfri var argentineren derfor igen det naturlige midtpunkt, og da han i tredje minut med lidt hjælp fra Thibaut Courtois i Chelsea-målet sendte bolden i nettet med det kolde højreben, lignede det en voldsom udfordring for gæsterne.

Vi skal være klar til at lide Antonio Conte, Chelsea-manager

Det skal dog understreges, at mandskabet fra Stamford Bridge kastede stor energi i at løfte sit spil og sætte Barca under pres. Men netop som det begyndte at se bedre ud for manager Antonio Contes udvalgte, slog Messi igen kontra.

Dembélé på tavlen

Argentineren sprintede fra Chelsea-forsvaret inklusive Andreas Christensen, og med en kølig tværpasning fandt han nyindkøbet Ousmane Dembélé, der bankede bolden op i hjørnet.