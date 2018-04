United-nederlag gør City med den golfspillende træner til engelske mestre West Bromwich vandt sensationelt på Old Trafford mod Manchester United.

Manchester United forpurrede for en uge siden Manchester Citys titelfest ved at vinde lokalopgøret 3-2, men søndag forærede United bysbørnene den engelske titel, da bundprop og nedrykningskandidat nummer 1, West Bromwich Albion, slap fra Old Trafford med en 1-0-sejr og således holdt liv i drømmen om at overleve i Premier League.

Jay Rodriguez blev matchvinder små 20 minutter før tid.

Manchester City-manager Pep Guardiola jokede efter Manchester Citys sejr lørdag aften mod Tottenham med, at han – selv om City kunne vinde mesterskabet - ikke ville følge med i kampen mellem United og West Bromwich.

Spanieren havde nemlig en aftale på golfbanen.

»Det eneste resultat jeg har brug for at kende, er om jeg laver en birdie eller en bogey«, sagde Guardiola lørdag ifølge BBC.

Det blev vel nærmest en eagle!