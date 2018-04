Eriksen scorer i Tottenham-nederlag til City Christian Eriksen reducerede for Tottenham, der på eget græs blev banket med 1-3 af Manchester City.

Manchester City suveræne førerhold nærmer sig det engelske mesterskab efter en 3-1-sejr på udebane over Tottenham.

Søndag kan festen måske gå i gang, hvis lokalrivalerne fra Manchester United skulle ende med at tabe til West Bromwich.

Det var slet ikke til at se på City-spillerne, at de har været igennem et par rædselsuger med et Champions League-exit mod Liverpool og en udsat mesterskabsfest mod Manchester United.

Gæsterne styrede slaget på Wembley, og efter kort tid gav Leroy Sane Tottenham den første forskrækkelse, da tyskeren knaldede bolden på stolpen.

Trods et stort overtag i spil og chancer gik der 20 minutter, før City bragte sig i front, da anfører Vincent Kompany sparkede en lang bold op fra forsvaret til hurtige Gabriel Jesus ved midterlinjen.

Brasilianeren løb fra Tottenham-forsvareren Davinson Sánchez, og efter en lang løbetur udplacerede han Hugo Lloris i hjemmeholdets mål til 1-0.

Kort efter fordoblede City føringen, da dommer Jonathan Moss fejlagtigt dømte straffespark til gæsterne. Lloris kom styrtende ud af sit mål, og nedlagde Raheem Sterling uden for feltet.

Alligevel pegede Moss på straffesparkspletten, og så kunne Ilkay Gündogan gøre det til 2-0.

Umiddelbart før pausen gav Christian Eriksen Tottenham en livline med reduceringen til 1-2. Danskeren modtog en stikning i feltet fra Harry Kane, og Eriksen fik lidt tilfældigt tacklet bolden i mål.

For en uge siden scorede Eriksen to gange i en 2-1-sejr over Stoke, men efterfølgende gjorde Kane krav på det ene. Kane blev efterfølgende tilkendt målet, selvom det ikke så ud til, at han havde rørt bolden.

Eriksen er med scoringen mod City oppe på ti mål i Premier League i denne sæson.

Efter pausen havde City igen de største chancer, og Sterling øgede til 3-1 med 20 minutter tilbage. Lloris fik blokeret et skud fra Gabriel Jesus, og så bankede Sterling returbolden op i nettaget.

Tottenham var sjældent farlige. Blot et par gange brændte det på inde foran Citys mål. Igen var Christian Eriksen omdrejningspunktet med sine skarpe indlæg.

City har med sejren slået et hul på 16 point til de nærmeste forfølgere fra Manchester United, der mangler at spille seks kampe.

Trods nederlaget er Tottenham nogenlunde sikker på at slutte i top-4 og sikre sig direkte adgang til gruppespillet i Champions League i næste sæson.

ritzau