Kasper Schmeichel skriver fem års-kontrakt Premier League-klubben Leicester har fået papir på målmanden Kasper Schmeichel frem til sommeren 2023.

Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel forlængede fredag sin kontrakt med den engelske fodboldklub Leicester, så aftalen løber frem til sommeren 2023.

31-årige Schmeichel skiftede fra Leeds i juni 2011 og har siden spillet 298 kampe for Leicester i alle turneringer.

For to år siden var Schmeichel på sensationel vis med til at vinde det engelske mesterskab med Leicester.

Schmeichel var en af de bærende kræfter på Leicesters mesterhold med hele 15 clean sheets, og han har holdt niveauet lige siden.

Efter mesterskabet i maj 2016 var Schmeichel også med til kampene i Champions League i den efterfølgende sæson, hvor holdet nåede frem til kvartfinalen.

En af Danmarks bedste ved VM

»Jeg er meget glad for at være her i de næste mange år. Jeg har tilbragt det meste af min karriere hos Leicester nu, og jeg har haft en utrolig tid her, og forhåbentlig kommer der flere gode stunder«.

»Jeg har følt mig hjemme i denne klub fra første dag, så jeg vil gerne takke fansene for den støtte, de har givet mig, og ejerne, som har spillet en stor rolle i min karriere, siger Schmeichel til klubbens hjemmeside.

»Jeg vil skaffe mere succes til denne klub, da jeg har elsket hvert minut, og forhåbentlig kan vi blive ved med at udvikle os i den rigtige retning«, siger han.

Leicester har åbnet sæsonen med to sejre i tre Premier League-kampe. Lørdag eftermiddag tager Leicester imod topholdet Liverpool.

Ved sommerens VM-slutrunde i Rusland var Schmeichel en af Danmarks bedste spillere.

Danmark nåede frem til ottendedelsfinalen ved VM, hvor Kroatien vandt efter straffesparkskonkurrence.

ritzau