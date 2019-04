City vinder slaget om Manchester og rykker tættere på mesterskabet

Med en sejr ude over lokalrivalerne fra United er Manchester City rykket et godt stykke tættere på at genvinde det engelske mesterskab.

Tre runder tilbage Programmet Et enkelt point adskiller Manchester City og Liverpool i toppen af Premier League. De to holds slutprogram ser således ud: 36. runde Liverpool-Huddersfield Burnley-Manchester City 37. runde Newcastle-Liverpool Manchester City-Leicester 38. runde Liverpool-Wolverhampton Brighton-Manchester City

Med tre kampe tilbage af Premier League-sæsonen 2018-2019 er Manchester City storfavorit til at genvinde det engelske mesterskab. En ganske alvorlig sten på vejen mod pokal blev ryddet af vejen, da lokalrivalerne fra Manchester United på Old Trafford blev besejret 2-0, og og dermed genindtog City førstepladsen i ligaen et point foran Liverpool.

Begge mål blev scoret i 2. halvleg, der bød på masser af fart og underholdning efter lidt kedelige første 45 minutter, og selv om Manchester Citys forsvar omkring belgiske Vincent Kompany til tider virkede usikkert, lod Pep Guardiolas tropper sig ikke for alvor rokke.

Med de tre point udbyggede City sin imponerende stime til nu 11 sejre i træk, og vinder holdet også de sidste tre, er mesterskabet hjemme.

Trods nederlaget kan United stadig håbe på 4. pladsen, der giver adgang til Champions League, men grobund for overdreven optimisme giver kampen mod City ikke anledning til. Tæt på at hente de tre point eller bare det ene var United ikke denne aften.

Optakten til kampen handlede paradoksalt nok primært om Manchester United, selv om det er City, som både er regerende engelsk mester og samtidig er på vej til at forsvare titlen.

Men når så meget af debatten alligevel er centreret omkring United, handler det blandt andet om klubben status som engelske fodbolds største klub i et historisk perspektiv. For hvad er der fat i klubben, der med 20 mesterskaber er den mest vindende i så henseende?

Seks år er der gået, siden United senest vandt mesterskabet, og årene derefter har været noget af en slingrekurs med skiftende trænere og middelmådige resultater.

Denne sæson er ingen undtagelse, og nederlaget på 4-0 til Everton i seneste Premier League-runde var dråben, der fik pinten med John Smith’s til at flyde over for holdets mange fans.

Kritikken af de nuværende United-spillere var nådesløs og kravet om udskiftninger til den kommende sæson særdeles højlydt. Men her og nu gælder det om at redde sæsonen, hvilket vil sige den gyldne 4. plads i rækken, der giver adgang til Champions League, og her ville point mod lokalrivalerne hjælpe ganske gevaldigt.

Op til kampen var der dog i ramme alvor United-fans, der havde ytret sig tilfredse med et nederlag til City, fordi det på den måde ville blive svært for Liverpool at vinde mesterskabet. Altså hellere svække egne sportslige muligheder for at spille med i en attraktiv europæisk turnering end se et hold fra en helt anden by løbe med guldet.

De gode ’råd’ fra en kreds af fans lod United-spillerne fra kampens start dog hånt om og i stedet og naturligt nok efter de tre point. Med seks ændringer i startopstillingen i forhold til ydmygelsen i Liverpool forleden signalerede træner Ole Gunnar Solskjær, at der skulle ske noget drastisk med indstilling og spil, og hans spillere svarede med en noget mere løbevillig indsats end senest.

Det blev til nogle halve chancer, men det var City, som havde bolden mest og de lyseblå fik lagt et vist tryk på modstanderen - især omkring den halve time. Tættest på var Raheem Sterling et par minutter før pausen, da han afsluttede en længere dribletur i Uniteds straffesparksfelt med en afslutning.

Der var bare ikke så meget kraft i skuddet, og derfor kunne David de Gea forholdsvis let afværge den store mulighed.

Hvad kampen manglede i flot og flydende spil, havde den i spænding. Hele tiden balancerede begivenhederne på en knivsæg, og den elementære spænding bestod i, om City ville lykkes med at score det forløsende mål, som ville sende klubben tættere på mesterskabet.