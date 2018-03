Nu stiger spændingen i Superligaen, som måske har for mange hold

Der kan siges meget om turneringsstrukturen i Superligaen, og det bliver der også gjort, af trænere, ledere og spillere. Af eksperter og specialister i medierne. Både noget vrøvl og noget klogt. Vi ved, at de store klubber og tv-selskaberne helst vil ned på 12 eller 10 hold, og at de klubber, som ikke kan føle sig sikre på at spille i den bedste række år efter år, er tilhængere af den 14 hold store Superliga, vi fik i 2016-17-sæsonen.

Når turneringen deles op i mesterskabsspil og to gruppespil og slutter med en række knockoutkampe, er det bestemt et plus, at der skabes ekstra spænding, i såvel top som bund. Og de store klubber nyder godt af at have fået ønsket opfyldt om at kunne møde hinanden fire gange i stedet for tre, som det var tilfældet, da Superligaen bestod af 12 hold.

Lad os pege på nogle ’spændingspunkter’. 1: AaB og AC Horsens skal holde fast i henholdsvis 5.- og 6.-pladsen. Men de kan blive overhalet og ryge ud af top-6. 2: Vil vi virkelig opleve, at nogle hold, OB og FC Helsingør, i dag taber med vilje, fordi det vil give dem bedre betingelser i grundspil og mulige nedrykningskampe? Vældig interessant og spændende at følge, hvad der sker i 26. spillerunde.

Det er uendelig svært at forestille sig, at det vil ske. Men man kan såmænd godt forstå, at spekulationerne er der. For det vil vel egentlig se dumt ud at vinde en kamp og forringe egne muligheder for at få opfyldt ambitionerne og målsætningen for hele sæsonen.

FCK kan måske true FCN

3: FC København var suveræn i sidste sæson og gik fra grundspillet ind i ’slutspillet’ 12 point foran nummer to og i realiteten allerede sikker på at blive mester. FCK’erne er nu langt bagefter og kan kun håbe lidt på at kunne true FC Nordsjælland på 3.-pladsen. Det bliver, givetvis, en drabelig guldduel mellem Brøndby og FC Midtjylland helt frem til målstregen, mens FC Nordsjællands ’ungdomshold’ sikrer Farum-klubben bronze.

4: Kommer der flere trænerfyringer? Glen Riddersholm fik sparket i AGF, Ricardo Moniz i Randers FC, hvor Ólafur Kristjánsson gik mere eller mindre frivilligt. I Lyngby, der fik bronze i sidste sæson og nu kan ligne en nedrykker, formår Thomas Nørgaard ikke at få holdet til at vinde. Og i Randers er det samme tilfældet med Rasmus Bertelsen. Jakob Michelsen, Glen Riddersholm, Allan Kuhn, Johnny Mølby (der nævnes som den næste træner i 1. divisionsklubben Fredericia) og Brian Priske, som forlod assistentjobbet i FCK, er måske klar til at træde til?

Meget omtale, dårlige resultater

Randers FC har nok fået meget omtale. Men ikke for resultaterne og præstationerne på banen. Eksdirektør Michael Gravgaard forsøger i en kommentar i BT at forklare os, at »klubbernes reelle eksistensgrundlag ikke er, om de er gode til at spille fodbold eller ej. I princippet kan man godt være det dårligste hold, men hvis der er 10.000 mennesker, som vil se holdet på stadion, og 100.000 mere på skærmen, så er der en forretning«.

Noget af en påstand, som Randers FC selv i hvert fald ikke har kunnet leve op til. Godt nok har kronjyderne, ikke kun i princippet, været et dårligt hold indtil nu. Men tilskuergennemsnittet til hjemmekampene er 3.682. Det er faldet 17,6 procent, det største minus af alle i forhold til sidste sæson. Og nedrykning truer.

Nu er Gravgaards efterfølger, Søren Pedersen, tidligere førsteholdsspiller hos kronjyderne, en del af trænerteamet. Spændende at følge, hvad Randers FC mere finder på. Og om turneringsstrukturen skal ændres i næste sæson.