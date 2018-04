Stolpe ud for FCK og sejr til Brøndby i sidste minut FC København ramte træværket to gange, da de førte 1-0 mod topholdet, som kom tilbage - og vandt 2-1 på et fantastisk frisparksmål af Hany Mukhtar.

Det 105. slag om København blev det mest medrivende i flere år og på Brøndby Stadion var tempoet og kulisse trods fraværet af FCK-tilhængere på internationalt niveau. Og Brøndbys titeljagt gik med en 2-1-sejr i sidste minut ind i næste fase.

Med A-landsholdsspillere fra seks forskellige nationer i startopstillingen blev gæsterne fra FC København sat under pres fra første sekund. Brøndbys totale offensiv følte sig snydt for et straffespark i 9. minut til Hany Mukhtar og Michael Lüftner måtte agere redningsmand for FCK på stregen efter 17 minutter.

Men så ændrede kampen karakter.

Gode kombinationer af Viktor Fischer og Rasmus Falk i venstre side skabte midt i et Brøndby-pres en uventet FC København-føring, da Falk spillede på tværs til en helt fri Peter Ankersen, som hamrede ind bag Frederik Rønnow til 1-0 midt i 1. halvleg.

Derfra spillede gæsterne lige op med titelbejlerne og Pieros Sotirious hovedstød på overliggeren i 35. minut var således kun centimeter fra at få stilheden til at sænke sig over den støjende arena.

Brøndby indledte efter pausen på samme facon som i 1. halvleg med fuldt pres på FCK’erne, men igen uden at kunne udnytte det voksende spilovertag til mål.

FCK fik straffespark midt i 2. halvleg, da Frederik Rønnow bragte den veloplagte og energiske Viktor Fischer til falds i feltet, men Robert Skov sparkede på overliggeren og en hektisk slutfase blev indledt. Skovs afbrænder skulle blive dyr, for Kamil Wilczek fik udlignet efter Simon Tibbling og Teemu Pukkis forarbejde, inden Hany Mukhtar med sit højreben fik frisparksbolden over FCK-muren og ned i hjørnet til sejr og øget drøn på mesterskabsdrømmen.

Kampen minut for minut

Ritzau