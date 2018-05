Horsens vinder for første gang i 12 kampe AaB blev slået 2-1.

AC Horsens fik en tiltrængt sejr, da holdet fredag aften vandt 2-1 over AaB i Alka Superligaen.

Med sejren bryder Horsens en stime på 11 kampe uden sejr.

Hjemmeholdet var ellers slet ikke til stede i første halvleg af kampen, hvor Horsens også kom bagud, men efter en stærk anden halvleg tippede tingene over til Horsens' fordel.

Med sejren er Horsens et enkelt point efter AaB på femtepladsen i mesterskabsspillet i Alka Superligaen.

AaB var farligst i en første halvleg, hvor begge hold havde svært ved at få spillet til at flyde.

I den anden ende var Horsens-spillerne som sædvanligt farlige omkring deres indkast, men det gav ikke de store muligheder.

Kampen savnede et dramatisk øjeblik, og det kom efter 40 minutter, da AaB fik et straffespark, efter at Horsens-spilleren Delphin Tshiembe og gæsternes Wessam Abou Ali stødte hovederne voldsomt sammen i straffesparksfeltet.

AaB’s Kasper Risgård scorede sikkert på det efterfølgende straffespark, og AaB kunne derfor gå til pause foran 1-0.

Horsens skulle ud og jagte udligningen i anden halvleg, og den fik de efter 51 minutter, da Ayo Simon Okosun sikkert sparkede bolden i mål, efter at den faldt ned foran ham tæt under mål.

Hjemmeholdet sad tungt på AaB og efter 57 minutter fik Horsens tilkendt et straffespark, der var begået af AaB-målmand Jacob Rinne.

Straffesparket tog islændingen Kjartan Finnbogason sig af, og han sparkede bolden flot i nettaget til 2-1 til Horsens.

Det var flere gange tæt på at blive 3-1, men Horsens formåede ikke at udnytte chancerne.

Ritzau