Sønderjyske får uafgjort på sent mål i Aarhus Den første playoff-kamp til Europa League endte 2-2.

AGF smed lørdag eftermiddag en 2-0-føring hjemme mod Sønderjyske og måtte nøjes med 2-2 efter to sene scoringer.

Sejren betyder, at Sønderjyske tager et godt udgangspunkt med hjem til Haderslev, inden det på tirsdag gælder returopgøret.

Den samlede vinder møder nummer fire i Superligaen på udebane i en kamp, som skal afgøre, hvem der skal spille Europa League-kvalifikation til efteråret.

AGF burde reelt have været foran mere med end ét mål allerede ved pausen og var det bedste hold i 75 minutter.

Med to mål i det sidste kvarter sørgede Sønderjyske dog for maksimal spænding inden returen.

Der stod AGF på det meste af første halvleg, og Mustapha Bundu kunne allerede efter fem minutter havde bragt AGF foran, men hans forsøg blev blokeret.

Da stadionuret rundede 20 minutter strøg Jakob Ankersen igennem i venstresiden, og efter en smart tunnel var det ren og skær uheld, at hans forsøg ikke gik i mål.

AGF skulle dog komme foran i første halvleg. Lige før pausen fik Mustapha Bundu tilkæmpet sig et straffespark, som Martin Pusic sikkert eksekverede.

Hjemmeholdet kom også bedst ud til anden halvleg, hvor Jens Stage ret beset skulle have scoret to gange inden for de første fem minutter.

Først brændte han alene igennem med Sønderjyske-keeper Sebastian Mielitz, og bare et halvt minut efter headede selv samme Stage over fra tæt hold.

Fem minutter senere fik den unge AGF'er igen en hovedrolle. Efter en flot dybdebold spillede han Martin Pusic helt fri, som let kunne score sit andet mål.

Det lignede længe, at AGF havde fuld kontrol med kampen, men med et kvarter igen dukkede indskiftede Søren Frederiksen op og reducerede til 2-1.

Christian 'Greko' Jakobsen bragte kort før tid balance i regnskabet, da han fik sendt bolden i mål.

Herunder følger kampens gang minut for minut:

Ritzau