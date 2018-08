Mestrenes tre mål overgår Vejles stabile målscorer FC Midtjylland vendte 0-1 til sejr over oprykkeren, der råder over Superligaens topscorer.

Så gik den ikke længere for Vejle, selv om de friske oprykkere nu råder over Superligaens topscorer.

Allan Sousa scorede for fjerde kamp i træk, da han fulgte op efter sit eget brændte straffespark, men FC Midtjylland scorede tre gange på otte minutter sent i kampen og vandt 3-1.

Kampen blev et lille gennembrud for FC Midtjyllands 21-årige forsvarsspiller Rasmus Nicolaisen, der havde spillet en temmelig uheldig 1. halvleg, men dernæst scorede to mål på hovedstød, begge på oplæg fra Jakob Poulsen.

FC Midtjylland helt til tops

Nedturen for Vejle kulminerede, da den tidligere Vejlespiller Mads Døhr Thychosen efter et langt løb frem ad højrekanten sparkede på mål fra 20 meter, hvorefter den slovakiske målmand, Pavol Bajza, leverede et grumt drop ved kun at få bokset bolden op i luften, så den sprang i mål bag ham.

3-1-målet gav FC Midtjylland en bedre målscore end Brøndby, så mestrene har førstepladsen til låns, men Brøndby, FC København, Vendsyssel, AaB og FC Nordsjælland har chancen for at overhale FC Midtjylland i resten af runden.