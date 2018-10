Sprudlende målorgie slutter 3-3 i Horsens Horsens rykker dermed frem som nr. 4 i tabellen, hvor FC Nordsjælland fortsat er nr. 9.

Der var underholdning for alle pengene, da AC Horsens og FC Nordsjælland spillede 3-3 lørdag eftermiddag i Superligaens 14. spillerunde.



Målene væltede ind i første halvleg, hvor publikummet i Horsens blandt andet fik tre mål på fem minutter til at varme sig på i oktoberkulden.

Hjemmeholdet kom foran med 2-0 tidligt i første halvleg, men gæsterne fra Nordsjælland fik kæmpet sig flot tilbage i kampen og gik til pausen med en 3-2-føring.

Med resultatet kravler Horsens op på fjerdepladsen, mens Nordsjælland, der fortsat er uden sejr på udebane i sæsonen, er at finde på niendepladsen.

Imponerende FCN-comeback

Allerede efter 12 minutter var værterne foran med to mål. Først var det Horsens-midt Sivert Heltne Nilsen, der gjorde det til 1-0 på straffespark. Kort tid efter fordoblede forsvarsspiller Mads Juel Andersen føringen.

Gæsterne fik dog reduceret efter 16 minutter, da Nordsjælland-angriberen Andreas Skov Olsen reducerede til 1-2.

Nordsjælland pressede på for udligningen, og den fik de, da den norske forsvarsspiller Ulrik Yttergård Jenssen sparkede 2-2-målet ind efter 34 minutter.

Syv minutter senere scorede nordmanden igen, så gæsterne kunne gå til pause med en føring på 3-2 trods af at have været bagud to mål.

Anden halvleg var ikke mere end ti minutter gammel, da Horsens-angriberen Jonas Borring udlignede til 3-3.

God Horsens-målmand

Det lugtede af flere mål, og specielt Nordsjælland var tæt på i flere omgange, men Horsens-keeper Matej Delac viste storspil i flere situationer.

Kampen faldt mere til ro som halvlegen skred frem, og der blev længere mellem chancerne.

I kampens overtid fik Horsens-angriberen Kasper Junker en god mulighed, men forsøget blev blokeret, og det endte dermed 3-3 mellem Horsens og Nordsjælland.

Ritzau