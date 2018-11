Randers FC vinder og rykker op i top 6 Hobro mistede den seneste tids flotte hjemmebanestatistik, da gæsterne sejrede 1-0.

Marvin Egho blev den helt store helt lørdag eftermiddag, da Randers slog Hobro 1-0 på udebane i et nervefyldt lokalopgør. Østrigeren scorede kampens enlige mål i det 73. minut.



Holdkammeraten Saba Lobjanidze brændte ellers kort inden scoringen et straffespark, men det lykkedes alligevel gæsterne at tage alle tre point med hjem til Randers.

Begge mandskaber kom til opgøret med godkendte resultater fra før landsholdspausen. Hobro havde vundet deres seneste tre hjemmekampe, mens Randers i de seneste to kampe havde tilkæmpet sig fire point.

En halvleg til hvert hold

Lørdag åbnede hjemmeholdet bedst. Hobro pressede gæsterne langt tilbage med mange indlæg og dødbolde, men hjemmeholdet måtte nøjes med flere nærgående forsøg, men ingen mål.

Siden kom gæsterne bedre med, og første halvleg udviklede sig til en mere jævnbyrdig affære med mange hårde og intense nærkampe.

Der var få chancer, men ingen af holdene imponerede for alvor offensivt i første halvleg, som endte 0-0.

Anden halvleg startede med to kontrollerende mandskaber. Ingen tog unødvendige chancer, hvilket resulterede i en tam periode.

Dog skulle det ændre sig efter 68 minutter, da Mikael Boman blev revet ned i feltet og tilkæmpede sig et straffespark.

Randers kiksede straffe

Her var det op til Saba Lobjanidze at sørge for en scoring, men Hobro-keeper Jesper Rask læste sparket og blev den helt store helt i situationen.

Dog var selv samme Jesper Rask chanceløs fem minutter senere. Marvin Egho opsnappede en løs retur i feltet og flugtede resolut kuglen i nettet. Så førte gæsterne 1-0, og Hobro var tvunget fremad.

Hobro truede ikke for alvor gæsterne i slutfasen, hvorfor hjemmeholdet ikke kunne foresætte den flotte stime på tre hjemmesejre i træk.

Randers har efter sejren fået syv point i deres seneste tre kampe, efter holdet ellers forinden havde gennemgået en svær periode. Det placerer Randers som nummer fem i Superligaen, mens Hobro fortsat ligger sidst.

Ritzau