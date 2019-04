18-årig angriber reddede AaB med sent mål i Hobro

Pål Alexander Kirkevold så længe ud til at blive matchvinder, men dybt inde i overtiden dukkede AaB’s Mikkel Kaufmann op på et hjørnespark og udlignede.

AaB var bagud i 70 minutter, men på en scoring dybt inde i tillægstiden af den indskiftede 18-årige angriber Mikkel Kaufmann, overlever aalborgenserne definitivt i Superligaen efter 1-1 ude mod Hobro søndag.

Pål Alexander Kirkevold udnyttede et AaB-forsvarskoks i første halvleg og sendte ellers Hobro på sejrskurs.

Men et stort AaB-pres til sidst betød, at et hjørnespark dumpede ned for fødderne af unge Mikkel Kaufmann i det femte og sidste minut af dommerens tillægstid, og han scorede sit første Superliga-mål.

Hobro missede dermed chancen for at overhale Vendsyssel og nappe tredjepladsen i puljen.