Superligaens 25. runde: Mesterskabsfavoritter bliver nedlagt med enkle midler

Politiken giver et overblik over grundspillets næstsidste runde.

Superligaen 25. runde Fredag Silkeborg-FC Nordsjælland 0-2 Søndag Esbjerg-AaB 1-1 Mandag Randers-Hobro 0-1 FC Midtjylland-Horsens 0-1 18.00 Lyngby-FC København (Canal 9) 20.00 AGF-OB (TV3 Sport) Tirsdag 19.00 Brøndby-SønderjyskE (3+) Alle resultater og stillingen

FC Midtjylland-Horsens 0-1

0-1 Louka Prip (36)





AC Horsens fik mandag en overraskende sejr, da holdet slog Superligaens førerhold, FC Midtjylland, 1-0. Sejren er Horsens’ andet overraskende resultat i træk, da holdet senest slog FC København inden coronapausen.

Selv om FCM var mest på bolden, var Horsens godt med, og holdets fysiske og direkte spillestil gav hjemmeholdet problemer igennem hele kampen.

Efter en halv time gav det udslag, da kantspilleren Louka Prip dukkede op i feltet og scorede udeholdets sejrsmål.

I tillægstiden var udligningen dog tæt på at falde, da først Rasmus Nicolaisen misbrugte en stor mulighed, og Lasse Vibe kort efter sparkede bolden mod stolpen.

Trods nederlaget, som blot er holdets tredje i denne sæson, ligger FCM stadig solidt på førstepladsen, mens Horsens hægter sig fast i midterfeltet med 31 point.

Der var bred opbakning til FC Midtjylland uden for MCH Arena, men de mange fans måtte vende skuffede hjem fra mandagens superligakamp. Foto: Jens Dresling

Horsens kom bedst ud til kampen, men som første halvleg skred frem, satte FCM sig på spillet.

Alligevel bragte Louka Prip udeholdet foran, da han var først over en løs bold i feltet efter 35 minutter.

Efter pausen fortsatte FCM med at have overtaget, men trods meget boldbesiddelse havde hjemmeholdet svært ved at spille sig igennem Horsens-forsvaret.

Med et kvarter tilbage var FCM dog tæt på at udligne, da holdet flere gange forsøgte at sparke en løs bold i mål, men hver gang blokerede en Horsens-spiller.

FCM intensiverede presset mod Horsens-målet i slutminutterne, og i det 90. minut headede Rasmus Nicolaisen tæt på mål bolden forbi stolpen.

Kort efter sparkede Lasse Vibe på stolpen fra få meters afstand.





Hobros Edgar Babayan (th.) jubler efter scoringen fra 11-meter-pletten. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Randers FC-Hobro 0-1

0-1 Edgar Babayan (36)





Genstarten i Superligaen er gået hårdt ud over Randers FC.

I torsdags var kronjyderne få sekunder fra at slippe af sted fra Aarhus og mødet med AGF med tre point og på den måde for alvor byde sig til i kampen om slutspilspladserne.

Et kommende mesterskabsslutspil med Randers FC som deltager bliver med allerstørste sandsynlighed ikke til noget. Søndag tabte randrusianerne nemlig 0-1 på hjemmebane til Hobro, der således hentede den først sejr siden 15. september.

Randers bliver med nederlaget stående på 7. pladsen med 35 point. AaB sidder på den sjette og sidste slutspilsplads med 38 point og en målscore, der er 7 mål bedre end Randers’. AaB ligner dermed det hold, der skal gøre FCM, FCK, FCN, AGF og Brøndby følgeskab i medaljekampen.

FCN, AGF og Brøndby sikrede sig adgang til mesterskabsspillet netop fordi Hobro vandt i Randers.

Kampen på Cepheus Park i Randers bød ikke på mange chancer, og derfor var det heller ikke så mærkeligt, at kampens enlige mål kom efter et straffespark.

Det peger i retning af nedrykningsspil for Randers FC og André Rømer. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

På trods af de få chancer manglede lokalopgøret ikke intensitet, da der kampen igennem blev gået til den i duellerne.

Først efter lidt over en halv times spil kom der gang i kampen, da Hobros venstreback Mathias Haarup blev nedlagt i feltet af Randers’ Frederik Lauenborg.

Edgar Babayan blev sat til at sparke, og han omsatte sikkert fra 11-meter-pletten til Hobro-føring.

Kort inden pausen fik Randers faktisk udlignet, men linjevogteren løftede flaget for offside, og derfor kunne Hobro beholde sin 1-0-føring til pausen.

Randers fik i anden halvleg etableret et pres på Hobro, men kronjyderne havde svært ved at spille sig til chancer i åbent spil.

Med fem minutter tilbage fik Randers dog nok en gang bolden i kassen, men igen blev målet underkendt, og Hobro kunne derfor ånde lettet op.

Esbjergs italienske målmand, Vito Mannone, brillerer med en redning med en hånd, inden han sent i kampen blev passeret, da AaB udlignede. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Esbjerg-AaB 1-1

1-0 Yuri Yakovenko (67), 1-1 Søren Tengstedt (83)

19-årige Søren Tengstedt satte hovedet på bolden og sikrede AaB 1-1 i en underholdende kamp mod Esbjerg.

Det ene point betyder, at AaB med en sejr over AGF i grundspillets sidste runde med allerstørste sandsynlighed kan sikre sig adgang til medaljeslutspillet.

Gæsterne dominerede det meste af kampen og havde flest chancer, men det var alligevel Esbjerg, der kom foran i midten af anden halvleg ved Yuri Yakovenko.

Det var første superligakamp for begge mandskaber, efter at coronapandemien satte en stopper for spillet tilbage i marts.

Et enkelt point til de to mandskaber rørte ikke det store ved stillingen.

Esbjerg er stadig placeret næstsidst med 18 point, mens AaB beholder sjettepladsen med 38 point før resten af opgørene i 25. spillerunde.

AaB dominerede første halvleg og havde flere gode chancer, men hver gang var en velspillende Vito Mannone i Esbjerg-buret i vejen til at afværge forsøgene.

I den anden ende havde hjemmeholdets startdebutant Mads Larsen chancen for at score sit første superligamål efter 29 minutter efter godt forarbejde fra Mohammed Dauda, men en fremstormende Jacob Rinne i AaB-målet fik afværget forsøget.