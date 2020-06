Superligaens 28. runde: OB får oprejsning fra ydmygelsen og Silkeborgs spinkle håb lever videre

Automatisk oplæsning

OB - Sønderjyske 2-0

1-0 Jeppe Tverskov (straffe 16) 2-0 Troels Kløve (32)

Torsdagens vigtige 3F Superliga-kamp mellem OB og Sønderjyske endte onsdag aften med en 2-0-sejr til et velspillende fynsk hjemmehold.

Dermed rejste OB sig efter at have tabt med hele 0-6 til bundholdet Silkeborg i sidste spillerunde.

OB kendte torsdag sin besøgelsestid og nettede to gange før pausen, mens Sønderjyske gennem hele kampen havde store problemer med at skabe målchancer.

De tre point til OB betyder, at holdet på førstepladsen har seks point ned til Sønderjyske på tredjepladsen i nedrykningspulje 1. Samtidig spillede Lyngby 0-0 mod Silkeborg og er tre point efter OB.

Straffesparket, som Jeppe Tverskov sendte forbi Sebastian Mielitz i Snderjyskes mål. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Allerede fra starten var det fynboerne, der dominerede kampen, men det kneb med at spille sig frem til reelle målchancer for værterne.

Et kvarter inde i opgøret fik hjemmeholdet imidlertid tilkendt et straffespark, da Stefan Gartenmann klodset nedlagde Aron Thrándarson.

Anfører Jeppe Tverskov tog ansvaret på sine skuldre og placerede et hårdt, velplaceret spark uden for Sønderjyske-målmand Sebastian Mielitz’ rækkevidde.

Defensiven hos udeholdet tillod fortsat ikke de store muligheder til OB, og der skulle også en lille genialitet og lidt held til at gøre det til 2-0.

En velspillende Jørgen Skjelvik afleverede på kanten af feltet bolden bagud med hælen til Troels Kløve, som sparkede mod mål, og det afrettede spark snød Sebastian Mielitz.

Den unge OB-angriber Max Fenger var med et skud på overliggeren tæt på at øge føringen i begyndelsen af anden halvleg, der heller ikke var præget af mange målchancer.

Sønderjyske forsøgte at ændre kampbilledet med en række offensive udskiftninger, men det lykkedes ikke at etablere et ordentligt pres og fremtvinge en scoring, der kunne skabe spænding.

Efter fire uafgjorte indbyrdes opgør på stribe kunne OB endelig juble over en sejr mod Sønderjyske og oprejsning fra skuffelsen i sidste runde.

Lyngby - Silkeborg 0-0

Lyngby forsømte torsdag muligheden for at tage en vigtig sejr i kampen for at undgå nedrykning fra 3F Superligaen, da holdet spillede 0-0 hjemme mod bundholdet Silkeborg.

Silkeborg gik ind til kampen med selvtillid efter mandagens 6-0-sejr over OB, og det ene point i Lyngby var da også fuldt fortjent.

Lyngby spillede ikke en god kamp og er med resultatet oppe på seks Superliga-kampe i træk uden sejr.

Samtidig med kampen i Lyngby mødtes de to øvrige hold i nedrykningsspillets pulje 1 i Odense, og her vandt OB med 2-0 over Sønderjyske.

Dermed ligger Lyngby nummer to i puljen med tre point op til OB og tre ned til Sønderjyske. Silkeborg ligger fortsat sidst med kun en teoretisk mulighed for overlevelse.

Lyngby startede godt og satte Silkeborg under pres. Gæsterne havde svært ved at holde fast i bolden mod et aggressivt hjemmehold, som blandt andet kom til et hav af hjørnespark.

Silkeborg-målmand Rafael Romo havde en god redning på et flot spark fra Gustav Marcussen, men trods et solidt overtag kom Lyngby ikke til de helt store chancer.

Derimod kom Silkeborg bedre med undervejs, men gæsterne måtte også nøjes med ganske ufarlige skud fra distancen.

Kort efter pausen kom Silkeborg til to store chancer til angriberen Nicolai Vallys og kantspilleren Sebastian Jørgensen, men begge afslutninger sneg sig få centimeter uden om stolpen.

Med den unge anfører Mads Emil Madsen i spidsen var Silkeborg rigtig godt med efter pausen, mens Lyngby-spillet virkede nervøst og forkrampet.

Silkeborg var langt hen ad vejen tættest på sejren, men kunne trods alt glæde sig over at holde buret rent for anden kamp i træk og blot anden gang i sæsonen.

Inden for en halv time havde 18-årige Mohamed Daramy faktisk afgjort onsdag aftens superligakamp mellem FCK og AaB. Foto: Jens Dresling

FC København-AaB 2-0

1-0 Mohamed Daramy (2), 2-0 Mohamed Daramy (27)





Takket være 18-årige Mohamed Daramy holdt FC København onsdag aften liv i drømmen om at genvinde det danske mesterskab.

I en 2-0-sejr over AaB scorede den talentfulde frontløber to flotte mål i første halvleg, inden han måtte lade sig udskifte med en skade kort efter pausen.

Superliga 28. runde Tirsdag N1: AC Horsens-Esbjerg 2-2 N1: Randers-Hobro 4-0 Onsdag M: AGF-FCN 2-1 M: FCK-AaB 2-0 Torsdag 18.00 N2: OB-SøE (TV3 Max) 18.00 N2: Lyngby-Silkeborg (TV3 Sport) 20.00 M: FCM-Brøndby (3+) M: Mesterskab N1: Nedrykningsgruppe 1 N2: Nedrykningsgruppe 2 Stillingerne i de tre gupper

Sejren betyder, at FCK med otte kampe tilbage af mesterskabsspillet har otte point op til topholdet FC Midtjylland, der torsdag får besøg af Brøndby og igen kan komme 11 point foran københavnerne.

I denne situation gik FCK-angriber Michael Santos så hårdt til AaB-målmand Jacob Rinne, at denne måtte lade sig udskifte. Foto: Jens Dresling

AaB fandt ikke fodfæste i den første halve time, hvilket FCK kynisk udnyttede til at komme foran med to. Resten af kampen blev mere jævn, men FCK-defensiven holdt stand.

Derfor er det tredje liganederlag i træk en realitet for AaB, der fortsat ligger på sjettepladsen.

FCK greb taktstokken fra start, og efter blot halvandet minut brød Mohamed Daramy igennem i venstre side og sparkede værterne på 1-0 via indersiden af stolpen.

AaB blev tidligt i kampen tvunget til to udskiftninger, da målmand Jacob Rinne og midtbanespiller Magnus Christensen grundet skader blev afløst af mindre rutinerede Andreas Hansen og Robert Kakeeto.

Hjemmeholdet fortsatte trykket, hvilket gav pote igen i det 27. minut, da Mohamed Daramy dukkede op midt i feltet og bankede bolden i mål til 2-0.

Efter målet fik AaB bedre fat i spillet, men den afgørende aflevering manglede ofte præcision, hvorfor de helt åbne scoringsmuligheder udeblev.

Kampens tempo faldt i anden halvleg, og FCK så ganske komfortable ud med sin tomålsføring.

AaB jagtede en reducering, og Patrick Olsens frisparksforsøg efter 74 minutter var særdeles kompetent, men overliggeren stod i vejen for midtbanespilleren.

I kampens afslutning var begge mandskaber nærgående, men Mohamed Daramys to tidlige scoringer blev kampens eneste.





AGF-målscorer Jakob Ankersen hopper op til assistmager Mustapha Bundu, der senere måtte udgå med en skade i baglåret. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AGF-FC Nordsjælland 2-1

1-0 Jakob Ankersen (45), 2-0 Patrick Mortensen (45+), 2-1 Ibrahim Sadiq (90)





AGF har nu et forspring på 8 point ned til Brøndby og 9 til FC Nordsjælland i kampen om bronzemedaljerne.

Det står klart, efter AGF onsdag fortjent slog FCN med 2-1 på Ceres Park i anden runde af mesterskabsspillet i 3F Superligaen.

FCN var som sædvanlig dominerende på bolden i det meste af opgøret, men holdet havde store problemer med at skabe chancer.

Samtidig var AGF-defensiven meget stærk og kunne dermed lukke ned for Nordsjællands hurtige og kreative spillere.