Superligaens 1. runde: AGF bruger hovedet mod Vejles oprykkere

Superligaen 1. runde Fredag Sønderjyske-FC Midtjyl. 2-0 Søndag 14.00 Horsens-Randers 0-3 14.00 Lyngby-AaB 0-0 16.00 Brøndby-FC Nordsjælland 3-2 18.00 OB-FC København 3-2 Mandag 19.00 AGF-Vejle (TV3 Sport)





AGF - Vejle 4-2

1-0 Patrick Mortensen (8) 2-0 Fredrik TIngager (17) 3-0 Jon Thorsteinsson (58) 3-1 Raphael Dwamena (71) 3-2 Juhani Ojala (85) 4-2 Benjamin Hvidt (90+2)

Sidste sæsons bronzevindere fra AGF vandt mandag aften et målrigt traditionsopgør mod oprykkeren fra Vejle med 4-2 på Ceres Park i holdenes første kamp i den nye superligasæson.

Sejren blev grundlagt allerede i første halvleg med to tidlige scoringer, og med endnu en scoring efter pausen så det ikke ud til, at der ville blive tvivl om kampens udfald.

AGF sad nemlig tungt på spillet i store dele af kampen og var foran 3-0, men Vejle gav aldrig op og fik reduceret to gange i anden halvleg. Først i tillægstiden fik AGF sat endegyldigt punktum med 4-2-scoringen.

AGF kom ud til kampen som lyn og torden og fik sat sig tungt på spillet.

Allerede efter ni minutter fik AGF-spidsen Patrick Mortensen hjemmeholdets fans til at juble, da han headede et knaldhårdt indlæg sikkert i mål.

Små ti minutter senere kopierede tårnhøje Frederik Tingager nærmest Mortensens mål, da han kom højst på endnu et indlæg fra venstresiden og fordoblede hjemmeholdets føring.

AGF fortsatte herefter som første halvlegs bedste hold og tillod ikke Vejle meget offensivt.

Anden halvleg var næsten et kvarter gammel, da islandske Jon Dagur Thorsteinsson så gjorde det til 3-0. Kantspilleren kom først på en ripost fra stolpen efter et hovedstød og tippede sikkert bolden i mål.

Vejle formåede dog i kampes slutning at få reduceret to gange og skabt fornyet spænding. Først scorede den ghanesiske debutant Raphael Dwamena, og dernæst kom finske Juhani Ojala på måltavlen med et hovedstød.

AGF’s unge Benjamin Hvidt lukkede og slukkede dog Vejles håb om point, da han i det første minut af tillægstiden scorede til 4-2.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

OB-FC København 3-2

1-0 Jens Jakob Thomasen (10) 2-0 Issam Jebali (17) 3-0 Issam Jebali (45) 3-1 Kamil Wilczek (61) 3-2 Kamil Wilczek (70)

OB kom flyvende fra land i Superligaen, da det fynske mandskab søndag lagde ud med at vinde 3-2 over FCK.

I første halvleg var OB meget bedre end FCK, der havde svært ved at få skabt chancer. I stedet scorede værterne tre mål, og det kunne sagtens have stået mere end 3-0 ved pausen.

I anden halvleg løftede OB foden fra speederen, og det var ved at gå galt, da FCK blev lukket ind i kampen på to scoringer af debutanten Kamil Wilczek.

Selv om gæsterne pressede på for udligningen, var de aldrig tæt på at få en tredje scoring.

Jens Jakob Thomasen og to gange Issam Jebali stod for OB’s scoringer.

Efter ti minutter hamrede midtbanespilleren Jens Jakob Thomasen værterne i front med et skud fra kanten af feltet, der susede op i hjørnet.

I det 17. minut blev føringen fordoblet, da angriberen Issam Jebali blev spillet i dybden og sikkert passerede Karl-Johan Johnsson i FCK-målet.

OB spillede en fremragende første halvleg og havde flere gode muligheder for at udbygge føringen yderligere, men det var først lige inden pausen, at Jebali blev dobbelt målscorer med et fladt skud i det korte hjørne.

Reduceringen kom fra gæsterne efter en times spil, da den tidligere Brøndby-angriber og debutant Kamil Wilczek helt ugeneret kunne heade bolden i mål.

Ti minutter senere blev der for alvor bragt spænding tilbage i kampen, da Wilczek igen var på pletten og reducerede til 2-3.

Foto: Jens Dresling Sigurd Rosted har scoret det afgørende mål i slutfasen og tiljubles af sine holdkammerater.

Brøndby-FC Nordsjælland 3-2

0-1 Mohammed Diomande (13) 0-2 Mikkel Rygaard (39) 1-2 Simon Hedlund (48) 2-2 Lasse Vigen Christensen (75) 3-2 Sigurd Rosted (90)

I en vanvittigt dramatisk kamp lykkedes det Brøndby at vende 0-2 til 3-2 i overtiden mod FC Nordsjælland efter en strålende indsats i anden halvleg, hvor Brøndby tilmed brændte et straffespark.

Værterne kunne dog ikke være stolte af første halvleg, hvor man begik utallige fejl, spillede langsomt og brændte chancer, mens FCN var kynisk på sine chancer og farlige omstillinger.

I anden halvleg byttede de to hold roller, og Brøndby kom bragende ud fra pausen i et højere og mere aggressivt pres, som FCN havde svært ved at stå imod, og til allersidst fik Brøndby forløsningen, da forsvarer Sigurd Rosted blev matchvinder.

FC Nordsjællands små teknikere bragte sig overraskende foran efter et hjørnespark, da midtbanespiller Mohammed Diomande udnyttede en passiv Brøndby-opdækning og headede en videresnitning i mål til 1-0 efter 12 minutter.

Efter 31 minutter brændte Brøndbys Lasse Vigen en kæmpe chance tæt under mål, inden FCN på et af sine få etablerede angreb i kampen fik gjort det til 2-0.

Diomande lagde en forrygende aflevering i dybden til Kamal-Deen Sulemana. Den lynhurtige kantspiller sendte bolden ind foran mål, hvor erfarne Mikkel Rygaard stensikkert lagde bolden i mål til 2-0 fem minutter før pausen, som værterne blev sendt til med piben fra lægterne.

Den pause brugte Brøndby på at ændre taktisk, så man kom længere frem i presspillet, og det var et helt andet udtryk, værterne havde i anden halvleg.

Det gav pote efter tre minutter af anden halvleg, da angriber Mikael Uhre udnyttede en fejl af FCN’s Ivan Mesik og siden sendte bolden ind foran mål, hvor angriber Simon Hedlund nettede til 1-2.

Brøndby fortsatte det høje pres og med stor hjælp fra lægterne pressede man FCN ned mod eget mål.

Det gav et straffespark efter 70 minutter, men forsvarer Anthony Jungs forsøg blev flot reddet.

Brøndby fortsatte dog ufortrødent, og det gav pote, da Lasse Vigen gjorde skaden god igen og flot sparkede bolden ind i det fjerneste hjørne til 2-2 med et kvarter igen.

I kampens overtid jagtede Brøndby sejren, og det lykkedes, da forsvarer Sigurd Rosted kunne bringe Brøndby Stadion i kog med et stærkt 3-2-mål.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Horsens-Randers 0-3

0-1 Simon Piesinger (73) 0-2 Emil Riis Jakobsen (78) 0-3 Emil Riis Jakobsen (90)

Jonas Dal tog denne sommer over for Bo Henriksen som træner i AC Horsens, men Dal fik ikke den bedste debut for klubben, som tabte en energifyldt og chancerig sæsonpremiere hjemme mod Randers med 0-3.

Afgørelsen i den ellers jævnbyrdige superligakamp kom i slutfasen, hvor Randers scorede alle tre mål, mens Horsens’ midtbanespiller Bjarke Jacobsen blev udvist efter dommer Jakob Sundbergs brug af VAR.

Sundberg gav først Jacobsen et gult kort, men efter at have kigget kendelsen igennem på video fandt han det røde kort frem, da videobillederne viste, at Jacobsen havde ramt Randers’ Al-Hadji Kamara på skinnebenet med hård kraft.

Kampen var i det hele taget præget af intensitet og dramatik fra første fløjt.