FCK-fan: Bravo! Bundu og Lerager kommer til at passe godt ind i truppen

Forventningens glæde til et nyt år har næppe været større og det af mange grunde. Væsentligst har for de fleste nok været udsigten til en vaccine og en pandemi, der helst skal med den næste færge ud af verden.

2020 var ikke bare pandemiens år, det var også det år, hvor krisen hos løverne for alvor sled på kræfterne. I sidste ende kostede det en af Superligaens største profiler gennem en lang årrække – Ståle Solbakken – jobbet, og ind kom Jess Thorup i november.

Superfan Regitze Ørnstrup Christensen Født 1992 og journalist. @regitzechris på Twitter. Politiken giver ordet til passionerede fans af superligaklubberne. Er du superfan med noget på hjerte, så send en mail til sporten@pol.dk. Læs tidligere artikler i serien her.

Efter et par kampe, lidt tid og tilvænning begyndte det jo sådan set at se mere fornuftigt ud, end det længe havde gjort.

Vi har overvintret på 6.-pladsen. Den plads, der lige nøjagtig skiller mesterskabs- og nedrykningsspil.

Jess Thorup udtalte tidligere på sæsonen, at det ikke var usandsynligt, at vi så ind i en mellemsæson. En sæson, hvor forventningerne måske skulle skrues en anelse ned, og hvor det ikke var selvskrevet, at vi overhovedet skulle spille med i mesterskabsspillet. Den påstand har han efterfølgende trukket delvis tilbage. Han vil naturligvis også vinde.

Er det realistisk, at vi bliver mestre? Jeg tror det ikke.

Er sæsonen godkendt, hvis den ikke ender med et mesterskab? Det er den aldrig, når det handler om FCK – men måske kan jeg på en eller anden måde godt acceptere det.

Jess Thorup har stået i spidsen for holdet siden 2. november, og som det så klichéfyldt lyder, blev Rom ikke bygget på en dag. Jeg synes alligevel, at de ændringer, jeg har set på holdet, er mere lovende, end de længe har været. Gejsten og spilleglæden er så småt tilbage.

Efteråret bar præg af skader og corona, og det har også gjort det svært, at opretholde et stabilt niveau. Som jeg ser det, har vi haft et relativt amputeret hold, og jeg har særligt savnet Jonas Wind på toppen. Vi har manglet den stabile mand i front, og jeg kan næsten ikke vente med at se ham løbe på banen i Aalborg onsdag aften.

Truppen ser fornuftig ud

Jeg synes egentlig, at vi står med en udmærket trup. Man kan altid drømme og håbe om mere og større, men på bundlinjen synes jeg egentlig, at det ser rigtig fornuftigt ud.

Er det nok til at vinde og slå en helt og aldeles fremragende trup fra Heden? Det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg holder fast i håbet.

Lad os tage et kig på de nye ansigter i forårstruppen – og dem, vi må undvære.

Køb: Mustapha Bundu, Lukas Lerager

Salg/udlejning: Ragnar Sigurdsson, Ahmed Daghim, Alexander Hjælmhof, Robert Mudrazija, Pierre Bengtsson.

Superliga Runde 14 Tirsdag: Randers-Horsens 3-0 Vejle-AGF 0-0 Onsdag: 18.00 OB-Lyngby (Eurosport 2) 20.00 AaB- FC København (Canal 9) Torsdag: 18.00 FC Midtjylland-SønderjyskE (TV3 Sport) 20.00 FC Nordsjælland-Brøndby (TV3+)



Det er altid forbundet med en form for vemod at sige farvel til spillere. Særligt Ragnar, som har været i klubben i to omgange, vil blive savnet – men salget er oplagt. Konkurrencen i forsvaret er enorm, og med spillere som Zanka, Nelson og Boilesen kan jeg godt forstå hans ønske om et skifte.

På købssiden må jeg bare sige bravo! Bundu og Lerager er virkelig solide køb, og begge spillere er enormt interessante for FC København, og jeg tror faktisk, at de kommer til at passe virkelig fint ind i truppen.

Mustapha Bundu husker jeg egentlig ikke rigtig fra AGF-tiden (det der med hukommelsen har jeg vist nævnt i en tidligere klumme) og Lukas Lerager på Deadline-Day. Sikken en handel.

7 point er ikke umuligt

Generelt er det altid spændende at se, hvad nye spillere kan bidrage med til holdet – både af større og mindre profiler. Lidt som når man får en ny kæreste: Hvilken dynamik får man med hinanden? Hvad er det, der gør dig særligt blød i knæene? Hvordan udvikler man sig sammen?

Jeg er en ægte romantiker. Jeg tror altid på det bedste i mennesker, og hvis jeg tror på, at noget kan blive rigtig godt, giver jeg ikke op, før jeg med sikkerhed ved, at det ikke længere er muligt.

Sådan har jeg det også med det foranstående forår.

Det er langtfra umuligt at hente 7 point, men jeg er heller ikke naiv: Det bliver ikke let. Men som endnu en velkendt floskel siger, er det ikke ovre, før den fede dame har sunget.

Første step er dog at holde sig inden for top-6 – og det skal vi. Længere er den sådan set ikke.

Uanset hvad glæder jeg mig til at følge mit hold – og så håber jeg uendelig meget på et forår med lune, varme, sejre og ikke mindst fans på tribunerne.

2021 skulle blive et godt år. Skal blive et godt år. Væk med pandemien, tilbage på stadion, tilbage til de vante rammer og de gode resultater.

Sæt pris på det skrøbelige liv

Desværre startede året ikke helt som håbet.

Så på en kampdag i Aalborg vil jeg gerne lige bruge en linje eller to på at mindes en kær ven, mentor og alletiders sportsjournalist, som desværre i en alt for tidlig alder måtte herfra.

Søren Olsson var sportsjournalist på Nordjyske Medier, hvor jeg fik lov til at få fornøjelsen af ham i de seks måneder, jeg betrådte sportsredaktionen med mine praktikantfusser. Hans generelle livsglæde var inspirerende, og hans glæde ved sport – AL sport – var altoverskyggende. Jeg har ikke kendt et mere optimistisk, varmt og imødekommende menneske end ham.

Hvorfor bruge linjer på det i en klumme, som skal handle om FCK?

Fordi hans alt for tidlige død foruden at bringe en stor og uforklarlig sorg med sig også mindede mig om, hvor skrøbeligt livet er, hvor stor pris vi skal sætte på det og det, vi får lov til at opleve. Det betyder også, at jeg i al håbløsheden har fundet et lille håb – selv om det hurtigt kan forsvinde igen.

Jeg vil prøve at bevare det – også når det kommer til FCK.

Alt bliver godt.