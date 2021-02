OB-fan: Den rige ejers valg af ny træner skal bringe klub og fans tættere sammen

Vinterpausen i landets bedste fodboldrække er endelig forbi.

Mens andre klubber har brugt vinterpausen og det åbne transfervindue til at handle spillere, har fokus været et helt andet sted i landets tredjestørste by.

Superfan Asser Vittrup Nielsen Født 1988, ph.d.-studerende, OB-fan siden 1997. @817dk på Twitter. Indehaver af OB-hjemmesiden 817.dk. Politiken giver ordet til passionerede fans af superligaklubberne. Er du superfan med noget på hjerte, så send en mail til sporten@pol.dk. Læs tidligere artikler i serien her.

Her blev årets begyndelse i stedet brugt på at gøre en af de dårligst bevarede hemmeligheder offentlig kendt. Odense Boldklub kunne 5. januar meddele, at klubben ikke ville forlænge aftalen med cheftræner Jakob Michelsen. Notitsen på klubbens hjemmeside var så kort, at det vel dårligt kan kaldes en pressemeddelelse. Det måske mest overraskende ved de få linjer var, at der stod, at han ville blive kontrakten ud.

Det vil sige, at han det næste halve år skal stå i spidsen for en klub, der ikke synes, han var god nok til at få sin kontrakt blive forlænget. Det betyder samtidig, at OB foreløbig slipper for at stå alene med den tvivlsomme ære, det er at være den klub, der har flest trænerfyringer på cv’et.

Lige nu deler de æren med AGF og FCK, der også har prøvet at fyre en cheftræner otte gange i Superligaens historie. Men på Fyn ser det ud til, at tålmodigheden med tiden er blevet større, for klubben i Odense kan som den eneste superligaklub bryste sig af ’kun’ at have haft to cheftrænere ansat siden sommerpausen 2015.

Plads til sportslig udvikling

Én ting er tid, noget andet er plads. Og det helt store spørgsmål er, om en kommende cheftræner i OB kan få mere plads til den sportslige udvikling end sine forgængere. For selv om spillerbudgettet i OB er øget de seneste år, står selskabet bag OB – Odense Sport & Event – midt i en økonomisk udfordrende tid, hvor underholdningsindustrien har været hårdt ramt af coronarestriktioner.

Bag selskabet står Niels Thorborg, der foruden at være hovedaktionær i OB også plejer at ramme top-10, når der skal laves lister over det danske lands rigeste. Og selv om den nemmeste vej til at blive millionær angiveligt skulle være at investere en milliard i en fodboldklub, synes det ikke at være Niels Thorborgs ambition. Han vil med egne ord gerne gøre fodboldklubben OB til en bæredygtig forretning, der med tiden også kan klare sig uden hans penge.

Efter at have kastet mere end en kvart milliard i klubben siden begyndelsen af dette årtusinde synes han nu at have fundet frem til et økonomisk og sportsligt bæredygtigt element i fodboldklubben – ungdomsakademiet.

Et ungdomsakademi, der blev skabt for fem år siden og oplevede sin foreløbige kulmination sidste sommer, da OB for første gang i 29 år løb med det danske mesterskab i U19-ligaen. I tillæg hertil er nogle af OB’s største transferindtægter i de seneste år kommet ved salg af spillere fra akademiet. Med andre ord er OB’s ungdomsakademi på kort tid blevet en sportslig og økonomisk succes, der har fået Niels Thorborg til at prioritere denne enhed endnu højere.

Det vil formentlig også påvirke ansættelsen af en ny cheftræner for klubbens superligahold. Det skal være en trænerprofil, der kan og tør bruge endnu flere spillere fra klubbens eget akademi på superligaholdet. Og der er ingen grund til at tro andet end, at en hovedaktionær, der som Niels Thorborg ejer ca. 97 procent af klubben, har en hel del at skulle have sagt i forhold til ansættelsen af en ny cheftræner.

OB-hjerter banker for fynske talenter

Tanken om flere fynske talenter på superligaholdet kan i første omgang få mange OB-hjerter til at banke lidt hurtigere og hårdere. Men hvis ansættelsen af en kommende cheftræner ikke blot skal ende som endnu en sommerforelskelse, skal Niels Thorborg og resten af klubbens ledelse indrette forventningerne derefter.

Den økonomiske bagmand har meldt ud, at han drømmer om Europa snarest, og sportschefen, Michael Hemmingsen, har sagt, at truppen er bedre end AGF’s.

Hvis en ny træner for superligaholdet skal forløse potentialet fra klubbens akademi, skal klubben give plads til, at han kan udvikle holdet uden at have ovenstående forventningspres hængende over hovedet. For presset i OB kommer primært oppefra.

Således gjorde det også ekstra ondt på mange OB-fans, da klubbens egen anfører, Janus Drachmann, for nylig udtalte, at »fansenes selvforståelse skal være anderledes end tidligere«.

Lad os slå fast en gang for alle, at OB’s fans har ikke højere forventninger end dem, de bliver stillet i udsigt. At klubbens anfører så tror noget andet, bygger på en misforståelse, der et symptom på, at der er blevet længere mellem klub og fans.

Med Niels Thorborgs stigende engagement i OB er klubben som organisation blevet en af de mest centralt styrede klubber i dansk fodbold. Det stemmer ikke overens med den bæredygtige forretning, han prøver at skabe. I sidste ende er det tilhængernes interesse for klubben, der vil afgøre, hvor god en forretning klubben kan blive.