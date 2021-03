Det er nyt for mestertræneren at møde modgang: »Mod AGF virkede vi rådvilde, vi virkede ramte på vores selvtillid«

Selvfølgelig var Brian Priske irriteret over nederlaget. Sådan er det nu engang at være cheftræner på fodboldens øverste niveau, hvor succes bedst lader sig måle i point og pokaler.

Men det var ikke selve resultatet, der gjorde mest ondt på ham, da han en kold søndag eftermiddag så sit FC Midtjylland-hold tabe med 1-0 til konkurrenten AGF i toppen af Superligaen. Nej, det var mere måden, resultatet blev til på.

»Man kan godt tabe fodboldkampe, selv om man spiller godt – det kan ske ved en forkert dommerkendelse, en personlig fejl til sidst i kampen eller noget helt tredje. Men når energien er væk, er det mere alarmerende. Og mod AGF virkede vi rådvilde, vi virkede ramte på vores selvtillid, og vores normalt så stærke udtryk var bare væk. Det gjorde mest ondt på mig. Derfor var det nogle hårde dage«, siger Brian Priske:

»Når både resultaterne svigter, og udtrykket er skævt, gælder det om hurtigt at skrue på nogle ting. Det gælder om at stoppe blødningen«, siger FCM-træneren, der håber på at have rettet op på det før dagens topbrag mod FC København i Parken.