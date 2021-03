Bo Henriksen havde ret, da han korreksede Kenneth Emil i tv-studiet

Hvordan måler man jævnbyrdighed?

Nej, det kan man ikke, og da slet ikke, hvis sammenligningsgrundlaget er vidt forskelligt.

Tv-programmet ’Offside’ mandag aften umiddelbart efter Superliga-rundens sidste kamp er altid fornøjelig underholdning for fodboldentusiaster. Mads Laudrup er et naturtalent som afslappet tv-vært med overblik og mod til at stille også følsomme spørgsmål, Bo Henriksen er næsten lige så engageret, som da han som træner spurtede op og ned langs sidelinjerne med det lange hår strittende i alle retninger, og Kenneth Emil Petersen kan sprogligt være lige så kontant som hans spillestil var på banen. Og så har de ud over deres karriere som tidligere topspillere noget helt andet tilfælles. Mere derom senere.

I mandags var de to eksperter igen uenige på som altid gemytlig vis. Kenneth Emil Petersen var begejstret over Superliga-stillingen, som han i forhold til kampen om pladserne i slutspillet betegnede som »den mest jævnbyrdige nogen sinde«, mens Bo Henriksen jo nok mente at kunne huske, at 2018-sæsonen var lige så tæt.

Og så er vi tilbage ved det indledende spørgsmål, for hvem af dem har ret?