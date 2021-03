21. runde i Superligaen: Nordsjælland i målhumør bremser Lyngbys fine stime

Superligaen 21. runde Fredag Lyngby-FC Nordsjælland 0-3 Søndag 14.00 Vejle-AaB (TV3 Sport) 14.00 SønderjyskE-Horsens (Eurosport 2) 16.00 OB-Brøndby (Canal 9) 18.00 FC København-FC Midtjylland (3+) Mandag 19.00 AGF-Randers (TV3 Sport)

FC Nordsjælland kan takke målmand Peter Vindahl Jensen for, at det blev til tre point, da Farum-klubben slog lokalrivalerne Lyngby med 3-0 på udebane i Superligaens 21. runde.

Lyngby var gennem kampen nemlig klart bedst og farligst, men Vindahl Jensen havde flere forrygende redninger.

Han tog blandt andet et straffespark, så FCN holdt sin tidlige føring og efter en udvisning til Lyngby til sidst kunne øge til både 2-0 og 3-0.

Nordsjælland vil ikke være stolt over præstationen i kampen, hvor spillet på bolden var langt under niveau, men til gengæld kan FCN glæde sig over at være nummer seks i Superligaen før de resterende kampe i denne runde.

Lyngby er nummer 11 og må konstatere, at stimen af tre sejre i træk blev afbrudt.

Nordsjælland fik en drømmestart, da angriberen Ibrahim Sadiq på snarrådig vis erobrede bolden og sendte den i kassen langt ude fra, da han fangede Lyngby-målmanden Thomas Mikkelsen på mellemhånd.

Dermed 1-0, men efter den scoring var der ikke meget at juble over hos gæsterne.

Lyngby var klart bedst og lykkedes i noget højere grad end lokalrivalerne med at holde på bolden. FCN havde få farlige kontrastød, men ellers var det Lyngby, som stod for chancerne.

Lyngbys Emil Nielsen og Emil Kornvig brændte to store muligheder, og lige før pausen tog Peter Vindahl Jensen på forrygende vis et straffespark fra Lyngbys Victor Torp.

Men momentum gled hurtigt FCN af hænde i anden halvleg, og så lignede det et spørgsmål om tid, før Lyngby skulle udnytte sit spillemæssige overtag og få udlignet.

Magnus Warming var tæt på efter en flot solotur i det 70. minut og Christian Greko Jakobsen havde et frit skud, men Vindahl Jensen reddede flot begge gange.

Til sidst blev Lyngby ti mand, da forsvarer Pascal Gregor fik et direkte rødt kort, og det udnyttede FCN til at lukke kampen til 2-0 ved Isaac Atanga i 88. minut og til 3-0 på et flot frisparksmål af unge Andreas Schjelderup i tillægstiden.

