»Vi bliver helt sikkert i Superligaen«: Lyngby er godt på vej til at lave ’en Randers’

Et ekko runger over Superligaen. Da bundholdet Lyngby for nylig havde slået Randers med 2-1 og vundet sin tredje kamp i træk, udbrød målscorer Magnus Kaastrup begejstret til Ritzau:

»Håbet om at undgå nedrykning vokser. Absolut. Vi bliver helt sikkert i Superligaen«.

Det lød som noget, iagttagere af dansk fodbold havde hørt før, nærmere bestemt i foråret 2010. Dengang var det bare ikke en Lyngby-mand, der ytrede ordene, men en kæmpekriger ved navn Anders Egholm fra kronjydernes hovedby:

»Randers rykker ikke ned«, sagde han.

Situationerne minder om hinanden. I begge tilfælde faldt de optimistiske spådomme, da klubberne endelig var kommet ind i gode stimer efter at have halset så håbløst bagefter, at de end ikke kunne skue drømmen om endnu en superligasæson i horisonten.